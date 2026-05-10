Σοβαρή καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/5/2026) στην Αττική Οδό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12:30 και είχε ως αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να ξεπεράσουν τα 30 λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Η κυκλοφορία στις 13:00 παρουσίαζε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με ουρές οχημάτων σε μεγάλο μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Όπως ανέφερε η Αττική Οδός μέσω ανάρτησης στο Χ, καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης, λόγω του συμβάντος.