Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραταχθεί χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ στο μεγάλο Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα την Κυριακή (10/5, 22:00), καθώς ο Γάλλος επιθετικός δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Παρότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις ότι είχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε από το ματς με την Μπέτις, το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός.

Η απουσία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Αντίθετα, θετική είδηση για τους Μαδριλένους αποτελεί η επιστροφή του Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να πάρει θέση βασικού. Εκτός έμεινε επίσης ο Ντάνι Θεμπάγιος για τεχνικούς λόγους.

Η αποστολή της Ρεάλ:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Αντρέι Λούνιν και Σέρχιο Μέστρε.

Αμυντικοί: Νταβίντ Αλάμπα, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Άλβαρο Καρέρας, Φραν Γκαρσία, Αντόνιο Ρίντιγκερ, Χάουσεν και Νταβίντ Χιμένεθ.

Μέσοι: Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ορελιέν Τσουαμενί, Τιάγκο, Σεστέρο και Παλάσιος.

Επιθετικοί: Βινίσιους Τζούνιορ, Γκονζάλο, Μπραΐμ Ντίαθ και Μασταντουόνο.