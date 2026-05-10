Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για τις αγωνιστικές του εμφανίσεις αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα, μίλησε στο BB Tennis και αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία του Έλληνα τενίστα, ενώ έκανε και αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον σύζυγό της και πατέρα του Στέφανου, Απόστολο Τσιτσιπά.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν ενδιαφέρον, καθώς έδωσαν μια πιο προσωπική εικόνα τόσο για τη ζωή όσο και για τις σχέσεις του κορυφαίου Έλληνα τενίστα εκτός κορτ.

😍 The full version in English is available on the YouTube: See: https://t.co/xoGtRlpwcE pic.twitter.com/wV0sdqYHNw — BB Tennis (@BBTennis_tv) May 9, 2026

Σχετικά με την προηγούμενη σχέση του Τσιτσιπά με την Μπαντόσα, η Σαλνίκοβα ανέφερε ότι: «Ήταν καλό ζευγάρι, αλλά ήταν βάρος για αυτόν. Πίεζε τον εαυτό του πολύ σκληρά. Οι συνεχείς φωτογραφίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη η προσοχή των μέσων ενημέρωσης τον επηρέασαν σταδιακά. Αν και έλεγε ότι του άρεσε, μέσα του συσσωρευόταν».

Η πρώην αθλήτρια από τη Ρωσία αναφέρθηκε και στη σχέση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του, η οποία με τον καιρό έγινε καλύτερη: «Το μόνο που έπρεπε να συμβεί ήταν να αναλάβει ο Στέφανος την πρωτοβουλία. Και το έκανε. Τώρα η σχέση τους έχει βαθμολογία επτάμισι στα δέκα. Πριν ήταν εννέα, αλλά ήταν πολύ συναισθηματικά έντονη και κατέληξε να τους καταστρέψει».

Η Σαλνίκοβα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη στο ξένο μέσο, βλέπει τον γιο της να βελτιώνεται και να ωριμάζει και αυτό οφείλεται στη νέα του σύντροφο, την Κρίστεν Τομς: «Νομίζω ότι έχει ωριμάσει από κάθε άποψη. Και η παρουσία της κοπέλας τον έχει βοηθήσει επίσης τρομερά. Της έχει χαρίσει μια πολύ άνετη συναισθηματική ζωή. Νιώθω σαν να την ξέρω 90 χρόνια. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, καταλαβαίνει από τένις, έπαιξε στο πανεπιστήμιο και έχει χτίσει επίσης τη δική της καριέρα στο μάρκετινγκ».