Ένας δορυφόρος της NASA κατέγραψε μια εντυπωσιακή σειρά ατμοσφαιρικών φαινομένων πάνω από τον Κόλπο της Αλάσκας την τελευταία ημέρα του αστρονομικού χειμώνα, αποκαλύπτοντας με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τη συμπεριφορά του αρκτικού αέρα όταν κινείται πάνω από τον ανοιχτό ωκεανό.

Στις 19 Μαρτίου 2026, ο δορυφόρος Terra της NASA, εξοπλισμένος με το όργανο MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), κατέγραψε μια ασυνήθιστη συγκέντρωση νεφώσεων στα ανοικτά των ακτών της νότιας Αλάσκας. Η εικόνα παρουσίασε ταυτόχρονα διάφορα διακριτά μετεωρολογικά φαινόμενα, από οργανωμένες νεφελώδεις ζώνες κοντά στην ακτή έως ένα συμπαγές καταιγιστικό σύστημα με ανέμους σχεδόν τροπικής έντασης εκατοντάδες μίλια ανοικτά.

Αλληλεπίδραση αρκτικού αέρα και θερμών υδάτων

Σύμφωνα με αναφορά της NOAA που εκδόθηκε την ίδια ημέρα, ένα σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από τον Κόλπο της Αλάσκας, σε συνδυασμό με ένα υψηλής πίεσης πάνω από την ανατολική Ρωσία και τη βόρεια Αλάσκα, ώθησε τον ψυχρό αρκτικό αέρα προς τα νοτιοανατολικά. Καθώς ο ξηρός, παγωμένος αέρας διέσχιζε τη θερμότερη επιφάνεια του ωκεανού, απορροφούσε θερμότητα και υγρασία, δημιουργώντας χαρακτηριστικούς σχηματισμούς νεφών που αποτυπώθηκαν καθαρά στη δορυφορική λήψη.

Κοντά στην ακτή, ο ουρανός παρέμενε κυρίως καθαρός, καθώς ο αέρας δεν είχε ακόμη αποκτήσει αρκετή υγρασία. Μια ομιχλώδης ζώνη πιθανώς υποδήλωνε θαλάσσια ομίχλη. Πιο ανοιχτά, ο αέρας είχε συγκεντρώσει αρκετή ενέργεια ώστε να δημιουργήσει τους λεγόμενους «δρόμους σύννεφων» — μακριές, παράλληλες ζώνες που ευθυγραμμίζονται με την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτοί σχηματίζονται όταν ανερχόμενες θερμές, υγρές μάζες αέρα δημιουργούν σύννεφα, ενώ οι ψυχρότερες κατέρχονται, αφήνοντας καθαρούς διαδρόμους.

Προχωρώντας πάνω από τον κόλπο, οι «δρόμοι» εξελίχθηκαν σε σύννεφα ανοιχτού κυττάρου, δηλαδή λεπτά τοιχώματα νεφών που περικλείουν κυκλικούς χώρους. Η μετάβαση από τον καθαρό ουρανό κοντά στην ακτή σε πιο οργανωμένες δομές ανοικτά αποτελεί χαρακτηριστική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής διαδικασίας, με τη συγκεκριμένη εικόνα να ξεχωρίζει για τη σαφήνεια κάθε σταδίου.

Οι στροβιλισμοί von Kármán και το πολικό χαμηλό

Κοντά στο νησί Ουνίμακ, το ανατολικότερο των Αλεουτικών Νήσων, η εικόνα παρουσιάζει τις εντυπωσιακές σειρές στροβίλων von Kármán — εναλλασσόμενους, αντίθετα περιστρεφόμενους σχηματισμούς που δημιουργούνται όταν ο άνεμος εκτρέπεται γύρω από υπερυψωμένο έδαφος. Το μοτίβο αυτό, που θυμίζει αλυσίδα σπειρών, παρατηρείται σπάνια με τέτοια καθαρότητα.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα της ημέρας ήταν ένας μεγάλος στροβιλισμός νεφών περίπου 180 μίλια νοτιοδυτικά του Άνκορατζ. Ο μετεωρολόγος Μάθιου Καπούτσι χαρακτήρισε το σύστημα ως πολικό χαμηλό — έναν μικρό αλλά ισχυρό κυκλώνα που σχηματίζεται όταν ο ψυχρός πολικός αέρας κινείται πάνω από θερμά ύδατα.

Σύμφωνα με τον Καπούτσι, το φαινόμενο συνοδευόταν από ανέμους τροπικής έντασης και προκάλεσε χιονοπτώσεις και καταιγίδες κοντά στο κέντρο του, συνδυασμός σπάνιος για σύστημα τέτοιου μεγέθους. Τα πολικά χαμηλά διαφέρουν από τις τυπικές καταιγίδες των μεσαίων γεωγραφικών πλατών, καθώς αναπτύσσονται ταχύτατα, είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ενέχουν κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο της αρκτικής ατμόσφαιρας

Οι συνθήκες της 19ης Μαρτίου εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο μοτίβο που επικρατούσε όλο τον μήνα. Το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας στο Φέρμπανκς ανέφερε ότι ο Μάρτιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες κάτω του φυσιολογικού και επαναλαμβανόμενες χιονοπτώσεις κατά μήκος των παράκτιων περιοχών.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η θερμοκρασία παρουσίασε άνοδο, όμως η βελτίωση αποδείχθηκε προσωρινή. Σύμφωνα με το Alaska’s News Source, η Κεντρική Νότια και η Νοτιοανατολική Αλάσκα αντιμετώπισαν νέες ασταθείς συνθήκες, καθώς ένας «ατμοσφαιρικός ποταμός» πλησίαζε την περιοχή, παρατείνοντας έναν ήδη δύσκολο χειμώνα.

Η δορυφορική εικόνα, που δημιουργήθηκε από τη Μιχάλα Γκάρισον του Παρατηρητηρίου Γης της NASA με δεδομένα MODIS από τα συστήματα NASA EOSDIS LANCE και GIBS/Worldview, θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες απεικονίσεις ταυτόχρονων νεφικών φαινομένων στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Για τους επιστήμονες της ατμόσφαιρας, αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα όπου «δρόμοι νεφών», κυτταρικοί σχηματισμοί, στροβιλισμοί νησιών και πολικός κυκλώνας συνυπάρχουν στο ίδιο οπτικό πεδίο.“