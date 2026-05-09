Μία σοβαρή υπόθεση εξαπάτησης από γνωστή δικηγόρο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποκάλυψε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Αν και επαγγελματίας του δικαίου, η δικηγόρος φέρεται να μην υπηρέτησε τα συμφέροντα της πελάτισσάς της, οδηγώντας μια οικογένεια στην απώλεια του μοναδικού της σπιτιού. Η οικογένεια, που πίστευε ότι κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του διακανονισμού, βρέθηκε ξαφνικά στον δρόμο. Η δικηγόρος, στην οποία είχαν εμπιστευθεί τη νομική τους προστασία, δεν προχώρησε – σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται – στις απαραίτητες ενέργειες, με αποτέλεσμα το σπίτι να περάσει σε πλειστηριασμό.

«Μου είπε ότι θα σε βάλω στο νόμο Κατσέλη. Θα κάνουμε το δικαστήριο και θα τελειώσει ο πλειστηριασμός. Έδινα τα λεφτά, μου ζήτησε 3.000. Της τα έδωσα. Εγώ της έδωσα στην αρχή τα λεφτά για τον εξωδικαστικό. Μετά της έδινα τα λεφτά για τις ανακοπές. Τα οποία λεφτά για τις ανακοπές πέρναγαν γύρω στα 800άρια». Η 59χρονη που έχασε το σπίτι της, περιγράφει στη δημοσιογραφική εκπομπή τη δικηγόρο ως πειστική επαγγελματία, η οποία την παραπλανούσε μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Στις 2 Σεπτεμβρίου μου φέρνει ένα χαρτί, ότι πουλήθηκε το σπίτι. Έρχεται, παίρνει τα χαρτιά, μου λέει “άφησε η συμβολαιογράφος το σύστημα ανοιχτό και πουλήθηκε”. Πρέπει να έχω δώσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γύρω στα 15.000 ευρώ. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου που με βγάλανε έξω από το σπίτι, μου έλεγε ότι “δεν πρόκειται να με κουνήσει κανένας”, ότι δεν πρόκειται να τους δώσει τα κλειδιά. Τελικά γίναν όλα τα αντίθετα. Έρχονται και με βγάζουν από το σπίτι και δεν μ’ αφήνει να πάρω πράγματα γιατί μου λέει ότι σε μία ώρα θα ξαναμπώ».

Η οικογένεια, όπως καταγγέλλει, εμπιστεύθηκε το σπίτι της στη δικηγόρο, όμως εκείνη το άφησε να βγει σε πλειστηριασμό. Όταν αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήταν ήδη αργά. «Όταν άρχισα εγώ να την ζορίζω, μου έβγαζε εμένα μια επίθεση. Ήταν να μπούμε σε μια ώρα, από όταν μας πέταξαν από το σπίτι. Ξαφνικά ο δικαστής έπαθε COVID κι νοσεί από νεφρική ανεπάρκεια. Αλλά τα είχε αναλάβει άλλος δικαστής και θα τελειώναμε σε δύο εβδομάδες. Όταν λοιπόν πέρασαν κι αυτές οι δύο εβδομάδες, εγώ άρχισα να απαιτώ πλέον τα χαρτιά μου».

«Είμαστε έξι μήνες έξω από το σπίτι μας και τα πράγματά μας τα έχουν σε μια αποθήκη. Μένουμε φιλοξενούμενοι από τα δικά της ψέματα. Έχουμε κλονιστεί. Είμαστε σε μια σύγχυση καθημερινή. Παρουσιάζουν οι γονείς μου κρίσεις άγχους. Εγώ μέσα σε όλο αυτό το θέμα εμφάνισα και κρίσεις πανικού» λέει η καταγγέλλουσα.

Η οικογένεια έχει ήδη υποβάλει καταγγελία κατά της δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για πειθαρχικά παραπτώματα. Παράλληλα, προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος της για κακουργηματική απάτη, ζητώντας δικαίωση και αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.