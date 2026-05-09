Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου11ου Δρόμου Ζωής – «Αναδεικνύοντας τον Υμηττό 2026», την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και κατά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων οι οδοί:

• Αγίου Ιωάννου • Γραβιάς • Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και οι κάθετες οδοί με κατεύθυνση προς τις οδούς Αγίου Ιωάννου και Γραβιάς, λόγω διέλευσης των δρομέων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και των διοργανωτών.

Επιπλέον, ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι από το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 θα τοποθετηθούν έντυπες ανακοινώσεις με κορδέλα κατά μήκος των οδών Αγίου Ιωάννου και Γραβιάς, από το ύψος του Κολλεγίου έως την οδό Ανατολικής Μεσογείου, προκειμένου να μην σταθμεύσουν οχήματα στις ανοικτές θέσεις στάθμευσης της Αγίου Ιωάννου, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα είναι δυνατή η μετακίνησή τους.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.