Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον βασικό κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου άνδρα στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2025. Για την ίδια υπόθεση, το δικαστήριο καταδίκασε ακόμη τρία άτομα σε ποινές κάθειρξης δέκα ετών, ενώ ένα πέμπτο πρόσωπο αθωώθηκε.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 28 έως 31 ετών, δεν έλαβαν κανένα ελαφρυντικό. Όλοι επέστρεψαν στις φυλακές, όπου κρατούνταν προσωρινά από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, μετά το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τις Σέρρες.

Όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026), η ετυμηγορία του δικαστηρίου προβλέπει ισόβια κάθειρξη για τον βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι.

Οι υπόλοιποι τρεις κρίθηκαν ένοχοι για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με το δικαστήριο, συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου. Κατά περίπτωση, τους επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για πλημμεληματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η δολοφονία, σύμφωνα με τη δικογραφία, σημειώθηκε ύστερα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγο αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα τον εντόπισαν έξω από ψητοπωλείο και του επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.