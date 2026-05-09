Face control στο ΠΑΣΟΚ

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν πλάκα, πολλή πλάκα για την ακρίβεια. Σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής, και ενώ επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας και το «ο θάνατός σου, η ζωή μου», αυτοί ψειρίζουν, κατά το κοινώς λεγόμενο, τη μαϊμού. Αντί να ανοίξουν τις πόρτες να επιστρέψει ο κόσμος πίσω, ο κόσμος τους, αυτός που το εγκατέλειψε πριν από 15 χρόνια, άλλοι για τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι για τη ΝουΔου, στέκονται στην πόρτα και κάνουν face control, λες και είναι πορτιέρηδες σε μπιτσόμπαρο. «Εσύ περνάς. Κι εσύ περνάς, εσύ όχι». «Εγώ γιατί όχι;». «Δεν έχεις ταυτότητα, πιστοποιητικό φρονημάτων, πώς το λένε».

Ανοησίες και αδυναμία κατανόησης μιας πραγματικότητας η οποία είναι ολοφάνερη: ότι πάμε σε εκλογές, και για να υπάρξει πραγματικό come back για το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του, ορθάνοιχτα. Αλλιώς θα παραμείνει στη μιζέρια του και την «κολλημένη βελόνα», που έλεγε ο Γερουλάνος. Οταν ο Τσίπρας ετοιμάζεται να μαζέψει ό,τι πέφτει κάτω, σαν ψίχουλο από το τραπέζι, πραγματικά είναι να απορεί κανείς με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν κάποιοι, μόνο και μόνο για να βάλουν τρικλοποδιές στη διεύρυνση που επιχειρείται. Να τα βλέπει ο οπαδός που θέλει να επιστρέψει και να λέει «άσε καλύτερα, αυτοί είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια»…

Μικρό και καταφρονεμένο μαγαζί

Το λέω αυτό διότι την περασμένη Τετάρτη στέλεχος που πρόσκειται στον Π. Γερουλάνο, ονόματι Εφη Χαλάτση, έθεσε στο Πολιτικό Συμβούλιο θέμα για την επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη. Και μετά πήγε και σε ένα κανάλι και εξήγησε ότι αν η Τζάκρη επιθυμεί να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να το κάνει, αλλά όχι ως υποψήφια βουλευτής!!

Την όρισε κανείς θεματοφύλακα της διεύρυνσης; Εξεταστή των καταστατικών διατάξεων; Ερευνητή πιστοποίησης διευρυνομένων; Οχι. Εχει άποψη. Και είπε να την εκφράσει. Αυτή, όχι ο Παύλος.

Αλλο παράδειγμα: στελέχη προβάλλουν (υποτιθέμενη) υπόγεια διαφωνία των «παπανδρεϊκών» για την επανένταξη στο ΠΑΣΟΚ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη. Διότι, λέει, κατά το παρελθόν είχε υποπέσει σε τρομερό αμάρτημα – είχε επικρίνει τον Γιώργο και τις επιλογές του. Και άρα δεν πρέπει να επανέλθει, διότι άμα έχεις επικρίνει τον Γιώργο και τις επιλογές του, είσαι ένοχος σε έγκλημα καθοσιώσεως και δεν έχεις θέση στο ενάρετο, ιδεολογικοπολιτικά, ΠΑΣΟΚ!

Γιατί όμως ανοίγουν αυτά τα θέματα και δι’ αυτού του τρόπου; Διότι αυτό είναι το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον, που λέγανε παλιά οι δημοσιογράφοι, όταν ήταν να καταδικάσουν την υποκρισία και τον φαρισαϊσμό.

Καμία αντίρρηση, παλικάρια, αλλά αν γκρινιάζετε συνέχεια για οτιδήποτε γίνεται, το μαγαζί θα παραμείνει μικρό και καταφρονεμένο…

Η νέα και η παλιά εκδοχή του Τσίπρα

Με το «μανιφέστο» διά χειρός Σιακαντάρη και λοιπών να έχει πάει άπατο – ουδείς ασχολείται πλέον, μία εβδομάδα μετά τη γνωστοποίησή του – ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας αποφάσισε να το ρίξει στις ανοιχτές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο μιας αυτοοργάνωσης, η οποία, απ΄ ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν συγκινεί και ιδιαίτερα. ΣΥΡΙΖΑ και γύρω γύρω. Στο πλαίσιο αυτό, μεθαύριο Δευτέρα, θα μιλήσει στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, σε εκδήλωση που οργανώνεται από κάποιες ομάδες πρωτοβουλίας των βορείων προαστίων, στις οποίες λείπει ο αρχηγός και είπαν να τον προσκαλέσουν να ακούσουν την καινούργια του εκδοχή.

Δεν είναι κατ΄ ανάγκην κακό, άλλωστε η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Αλλά όσοι παρευρεθούν, να προβλέψουν να επιστρέψουν νωρίς στο σπίτι – τη Δευτέρα, λίγο αργότερα από την εκδήλωση, θα προβληθεί το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», το οποίο περιγράφει με εντυπωσιακό τρόπο τις «επιδόσεις» του προέδρου Τσίπρα, την περίοδο που έπαιζε με τον καμένο συνέταιρό του τις τύχες της χώρας στα ζάρια.

Πατάει γκάζι για το κόμμα

Στο μεταξύ, ακούω εδώ κι εκεί ότι ο πρόεδρος, λέει, προτίθεται να επιταχύνει τις εξελίξεις περί το νέο κόμμα. Τον πιέζουν διάφορα και δεν επιθυμεί να μείνει πίσω, διότι όταν περάσει το τρένο και δεν σε βρει στον σταθμό, θα αναχωρήσει για τον επόμενο – δεν πρόκειται να σε περιμένει. Τι τον πιέζει; Ας πούμε, η πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, το κόμμα Καρυστιανού, το οποίο θα σκάσει μύτη κι αυτό μέσα στον Μάιο, το ΠΑΣΟΚ και οι επιδόσεις του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις συν τα ανοίγματα που επιχειρεί, η κούραση του κόσμου που τον έχει διαρκώς στο «περίμενε» (μέχρι κι ο Καρανίκας το επεσήμανε πρόσφατα σε ένα άρθρο του) κ.λπ.

Τούτων δοθέντων, θεωρώ δεν θα βραδύνει η ανακοίνωση.

Το Κίνημα έχει… πτέραρχο

Το κόμμα της «προέδρου» Καρυστιανού, τώρα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας πριν από την επίσημη αναγγελία. Το όνομα απομένει, μάλλον για «Κίνημα Πολιτών» το πάει η «πρόεδρος», και η ιδρυτική διακήρυξη θα συνοδεύεται από τις υπογραφές οπαδών – λέγεται ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 500.000 υπογραφές, αριθμός ο οποίος, αν είναι αληθινός, αντιπροσωπεύει ένα 7%-8% του εκλογικού σώματος.

Ο αριθμός έχει… πτέραρχο από πίσω: ονομάζεται Αθ. Τζουγανάτος και είναι φυσικά απόστρατος. Πρόκειται για δραστήριο μέλος του συνδέσμου των αποστράτων και είναι μεταξύ εκείνων που το 2021 είχαν συνυπογράψει μαζί με 150 άλλους απόστρατους αξιωματικούς (σκληρό) κείμενο παρέμβασης για τα ελληνοτουρκικά και τις θέσεις της κυβέρνησης. Εχει πολιτικές (πολύ δεξιές) ανησυχίες, γιατί είχε κάνει πέρασμα και από τη Νίκη, ενώ έναν καιρό ήταν και με αυτόν τον βουλευτή Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε εισβάλει στην Πινακοθήκη και είχε καταστρέψει μερικά έργα, επειδή τα θεώρησε «βλάσφημα», και τώρα τραβιέται στη Δικαιοσύνη…

Γιατί ψειρίζουν τα πτυχία

Αυτός λοιπόν ο κύριος πτέραρχος Τζουγανάτος έχει έναν επιτελικό ρόλο στα οργανωτικά του νέου κόμματος και αυτή την περίοδο, όπως μου είπε ένας προσκείμενος στο κόμμα, έχει εγκατασταθεί σε ένα γραφειάκι στην Αγία Παρασκευή ή κάπου εκεί γύρω και συγκεντρώνει βιογραφικά υποψηφίων για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Μάλιστα, είναι αυτός που κάνει προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, προκειμένου, όπως λέει, «να αποφύγουμε φαινόμενα τύπου Λαζαρίδη».

Οι ερωτήσεις που του αποδίδονται, συνοδευόμενες, εννοείται, από το γνωστό, αυστηρό ύφος ενός απόστρατου, είναι του τύπου:

– Εχεις πτυχίο;

– Εχω.

– Από ποιο πανεπιστήμιο;

– Το τάδε.

– Είναι πιστοποιημένο (αν πρόκειται για πανεπιστήμιο εξωτερικού);

– Ναι.

– Ωραία, φέρε μου τα αποδεικτικά.

Κι αφού ο άλλος αποδείξει ότι τα χαρτιά του δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «Λαζαρίδης», τότε προχωράει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. Μελετημένα πράγματα…

Μια ιστορία αγάπης

Το νέο, ολόφρεσκο σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης βιβλίο ενός δικού μας ανθρώπου, του Θάνου Παπαδόπουλου, πρώην συναδέλφου σε διπλανά γραφεία στα «ΝΕΑ», θα εισηγηθώ για σήμερα. Φέρει τον τίτλο «Υπηρέτης της αγάπης» και είναι αυτό που περιγράφει ο τίτλος, μια ιστορία αγάπης, η οποία δεν έχει μεν πολλά ρομαντικά στοιχεία, αλλά έχει δράση. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις της. Γλώσσα πλούσια, όχι «ρεπορταζιακή», γραφή με ιδιαίτερο ύφος, υποψία αυτοβιογραφίας και μια δόση ειρωνείας να το διαπερνά από την αρχή ως το τέλος, δημιουργούν ένα συναρπαστικό αφήγημα που μπορεί άνετα να σου κρατήσει ωραία παρέα στην παραλία, τώρα που ανοίγει ο καιρός. Ο ίδιος ο Θάνος Παπαδόπουλος χαρακτηρίζει το βιβλίο του «ένα πανόραμα, ένα χρονικό των εξελίξεων του έρωτα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα» και στο πλαίσιο των καιρών που ζούμε επαναφέρει στο προσκήνιο το αντιπολεμικό σύνθημα της εποχής του πολέμου στο Βιετνάμ «κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Το βιβλίο πάντως το προτείνει χωρίς επιφυλάξεις…

Ο «Υπηρέτης της αγάπης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κασταλία.