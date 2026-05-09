Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δηλώνοντας πως «ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει». Ο υπουργός μιλούσε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε», επισημαίνοντας πως η χώρα δημιουργεί τις δυνατότητες ώστε «η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

«Είδατε ένα drone ξένης χώρας ο οποίο αλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και κάποιες μέρες. Επειδή ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Αναφερόμενος στις διεθνείς συνεργασίες, σημείωσε: «Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς».

Η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων

Μιλώντας για το συνολικό σχέδιο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός τόνισε ότι υλοποιείται «μια τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η Ατζέντα 2030, που έχει ένα στέρεο σχέδιο των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία».

Εξηγώντας τις αλλαγές, ανέφερε: «Στη στεριά έχουμε μια νέα δομή, έχουμε κλείσει τα άχρηστα στρατόπεδα και έχουμε αλλάξει τη θητεία των στρατιωτών. Για πρώτη φορά θα έχουμε εθελοντική κατάταξη των γυναικών».

Νέος εξοπλισμός και σύγχρονα μέσα

«Αλλάζουμε το Ναυτικό και την Αεροπορία. Στην αρχή του 2028 παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ολοκληρώνοντας, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη φρεγάτα Belharra, σημειώνοντας: «Η φρεγάτα Belharra με τον τρόπο που την έχουμε παραγγείλει και τη μετατρέπουμε είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη». Στο μικροσκόπιο των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο drone που βρέθηκε από ψαρά στη Λευκάδα. Ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ έχει εμβέλεια 432 μιλίων γεγονός που έθεσε σε «κόκκινο» συναγερμό ΕΥΠ, ένοπλες δυνάμεις και τρία υπουργεία. Τεχνικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο διεξάγουν έρευνα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ναυτικού drone, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και τον τρόπο τηλεχειρισμού με τον οποίο έφτασε στη χώρα μας. Η έρευνα κατά πληροφορίες επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες, στο λογισμικό και στον εξοπλισμό του. Όπως μετέδωσε το MEGA, το πλωτό drone είναι κατά πάσα πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, τύπου Magura, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Πώς και γιατί βρέθηκε στην Λευκάδα; Ποιος ήταν ο χειριστής; Ποιος ήταν ο στόχος του; Ερωτήματα που επιχειρούν να απαντήσουν οι Αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το drone είχε πιθανότατα χάσει την επαφή με τον χειριστή που το κατηύθυνε και κινήθηκε ανεξέλεγκτα μέχρι να καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Καθώς ήταν ακυβέρνητο αλλά με τις μηχανές του σε πλήρη λειτουργία σοβαρό κίνδυνο διέτρεξαν τόσο οι αλιείς που ρυμούλκησαν το drone όσο και κάτοικοι.

Το ουσιαστικότερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στα ηλεκτρονικά του συστήματα. Όπως αναφέρει το Newsit, «στα κυκλώματα οι ειδικοί μπορούν να αναζητήσουν ίχνη από τη διαδρομή που ακολούθησε. Τα waypoints, δηλαδή τα προκαθορισμένα σημεία πορείας, μπορούν να δείξουν αν το drone είχε αποστολή προς συγκεκριμένη περιοχή ή αν κινήθηκε για μεγάλο διάστημα εκτός ελέγχου. Οι τελευταίες εντολές που δέχθηκε μπορούν να δείξουν αν υπήρχε ενεργός χειριστής, αν λειτούργησε σε αυτόνομο πρόγραμμα ή αν κάποια δυσλειτουργία οδήγησε στην απώλεια ελέγχου».

Τα σενάρια που εξετάζονται

O αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης, το εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικού πολέμου που συνδέεται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, πρόκειται για «απτό δείγμα ενός άγνωστου υβριδικού πολέμου», ο οποίος, όπως είπε, επεκτείνεται πέρα από το ουκρανικό μέτωπο και στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και μήνες έχουν καταγραφεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα – τόσο εναέρια όσο και θαλάσσια – εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων, κυρίως του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Ο κ. Καραϊωσηφίδης σημείωσε ότι το περιστατικό στη Λευκάδα ενδέχεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επιχειρησιακής πρακτικής, καθώς παρόμοια συστήματα, όπως είπε, χρησιμοποιούνται «σε ομάδες» για να αιφνιδιάζουν και να υπερφορτώνουν την άμυνα στόχων, κυρίως πολεμικών ή εμπορικών πλοίων. Ανέφερε επίσης ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Αναφερόμενος στο πώς το συγκεκριμένο drone βρέθηκε στο Ιόνιο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι τέτοια συστήματα πιθανόν να μεταφέρονται με εμπορικά πλοία και να εκτοξεύονται ή να απελευθερώνονται στη θάλασσα, έχοντας ήδη προγραμματισμένη αποστολή και δυνατότητα αυτόνομης ή ημι-αυτόνομης λειτουργίας μέσω δορυφορικής ζεύξης. Όπως εξήγησε, ο έλεγχος δεν είναι απαραίτητα συνεχής σε πραγματικό χρόνο, αλλά γίνεται μέσω προγραμματισμού με δυνατότητα επιτήρησης από χειριστή. Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης, όπως εκτίμησε για το περιστατικό στη Λευκάδα, το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα, μέχρι να εξαντληθεί ή να ακινητοποιηθεί. Για την εμβέλεια και την τεχνολογία τους, σημείωσε ότι τέτοια μη επανδρωμένα σκάφη μπορούν να έχουν αυτονομία αρκετών ωρών και να ελέγχονται ακόμη και από πολύ μεγάλες αποστάσεις μέσω δορυφορικών συστημάτων, παρόμοια με στρατιωτικά drones που επιχειρούν σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Την ίδια στιγμή, εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Έχει η κυβέρνηση συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρήσει στην ευρωατλαντική σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΚΚΕ. «Αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό drone που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη» σχολιάζει η Ελληνική Λύση. «Προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας» το σχόλιο της «Νίκης».