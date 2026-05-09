Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η μεταφορά ενός έντονου επεισοδίου αφρικανικής σκόνης στη χώρα, προκαλώντας ανησυχία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τις επιπτώσεις στην υγεία.

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας σωματιδίων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, καθώς το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία τους, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς.

Οι προειδοποιήσεις της Παγώνη

Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες έξοδοι, όπως το περπάτημα ή η επίσκεψη παιδιών σε παιδικές χαρές.

Όπως υπογράμμισε, είναι σημαντικό οι πολίτες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με τα παράθυρα κλειστά, ώστε να μειώνεται η έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια. «Τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα προκαλούν σοβαρή φθορά στον βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Παγώνη έκανε ειδική αναφορά σε άτομα με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, όπως ασθενείς με άσθμα, ΧΑΠ και σοβαρές καρδιοπάθειες. Όπως είπε, τα σωματίδια της σκόνης μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς, βήχα και αλλεργικές αντιδράσεις ακόμη και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Συνέστησε, όπου είναι απαραίτητη η μετακίνηση, τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, ενώ εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει περίπου δύο με τρεις ημέρες.

Συστάσεις και από τον Νίκο Τζανάκη

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης συνέστησε αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας και χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, ιδίως για άτομα με ευαισθησίες στο αναπνευστικό, εγκύους και παιδιά.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σε ηπιότερα επεισόδια αφρικανικής σκόνης, απαιτείται προσοχή και χρήση προστατευτικής μάσκας όταν η έκθεση στον εξωτερικό αέρα είναι αναπόφευκτη.