Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένεται να προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από κάθε προηγούμενη διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθούν τρεις ξεχωριστές τελετές έναρξης στις χώρες που φιλοξενούν το τουρνουά.

Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στα μεγάλα μουσικά shows πριν από τους πρώτους αγώνες σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 και 12 Ιουνίου 2026.

Η πρώτη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού, πριν από την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι J Balvin, Maná, Αλεχάντρο Φερνάντες, Μπελίντα, Λίλα Ντάουνς, Los Ángeles Azules και η Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Tyla.

Στη συνέχεια, το Τορόντο θα φιλοξενήσει τη δεύτερη τελετή πριν από το παιχνίδι του Καναδά απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με τη συμμετοχή των Αλάνις Μόρισετ, Μάικλ Μπουμπλέ, Αλέσια Κάρα, Τζέσι Ρέγιες, Νόρα Φατέχι και Elyanna.

FIFA are planning to have an opening ceremony for each of the World Cup host nations featuring plenty of talent, per @AdamCrafton_ 🎤🎶 Mexico: Maná, Alejandro Fernandez, Belinda, Tyla Canada: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara USA: Katy Perry, Lisa, Future, Sanjoy pic.twitter.com/NDL6frn4DS — B/R Football (@brfootball) May 8, 2026

Το τρίτο και τελευταίο opening show θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες πριν από την αναμέτρηση ΗΠΑ – Παραγουάη, με την Katy Perry, τον Future, τη Lisa, την Anitta, τον Rema και ξανά την Tyla να αναλαμβάνουν το μουσικό πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε τις τελετές ως μια «παγκόσμια γιορτή» που θα συνδυάζει μουσική, πολιτισμό και ποδόσφαιρο, δίνοντας σε κάθε διοργανώτρια χώρα τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.