Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague και πλέον η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία.

Μία ημέρα μετά το Game 4 στο ΟΑΚΑ, ο General Manager των «πρασίνων», Δημήτρης Κοντός, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν.

«Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του παίκτη του Παναθηναϊκού σε μονομαχία με τον Μπρανκού Μπαντιό.