Η Βαλένθια κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, επικρατώντας με 89-86 στο Game 4 και στέλνοντας την πρόκριση σε πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι.
«Η Βαλένθια θα παρατάξει την ομάδα U22 για τον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό», σύμφωνα με ισπανικά μέσα
Σε πρώτο πλάνο για τη Βαλένθια βρίσκεται πλέον το πέμπτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Οι «νυχτερίδες» αντιμετωπίζουν την προσεχή Κυριακή τους Βάσκους για την 30ή αγωνιστική της ACB, ωστόσο σύμφωνα με όσα μεταδίδει […]
Πάρτι στα αποδυτήρια της Φενέρμπαχτσε και το έθιμο του… μπουγέλου στον Γιασικεβίτσιους (vid)
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση με 94-90 της Ζάλγκιρις στο Κάουνας και με 3-1 νίκες πήρε την πρόκριση για το Final Four της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/5). Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης που πηγαίνει σε έξι συνεχόμενα Final Four. Η αρχή έγινε με τη Ζάλγκιρις, συνεχίστηκε με […]
Αν μπορεί κάποιος, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός
Από το 2009, όταν και καθιερώθηκαν οι σειρές best of five στη Euroleague, ποτέ καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση πετυχαίνοντας 3 εκτός έδρας νίκες ! Η Παρτίζαν το 2023 το πάλεψε, αλλά λύγισε στο φινάλε του 5ου αγώνα στη Μαδρίτη, από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ με τον Σέρχιο Γιούλ να αναδεικνύεται […]
Γιαννακόπουλος: «Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω την δυνατότητα να δω το Game 5»
Η Βαλένθια επικράτησε με σκορ 89-86 του Παναθηναϊκού στο «T-Center», ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των play offs της Euroleague και πλέον η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5) θα κριθεί στο Game 5 της επόμενης Τετάρτης (13/5, 22:00). Μετά το τέλος του Game 4, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα story στο Instagram, όπου μέσω […]
NBA: Μία νίκη μακριά απ΄ τους τελικούς της Ανατολής οι Νικς, έφεραν… τούμπα τη σειρά και προηγούνται οι Σπερς
Οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν σημαντικό προβάδισμα στη σειρά με 2-1 απέναντι στους Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 115-108 στο τρίτο παιχνίδι των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας. Κορυφαίος για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εμφάνιση υψηλού επιπέδου. Ο Γάλλος σταρ τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους, έχοντας […]