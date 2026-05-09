Η Βρετανίδα μητέρα της 23χρονης Λούσι Χάρισον, που δολοφονήθηκε από τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, στο Τέξας το 2025, ξέσπασε μετά την απόφαση των αρχών να μην απαγγείλουν κατηγορίες για τον θάνατο της κόρης της. Η Λούσι, που ζούσε με τη μητέρα της στην Αγγλία, είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να επισκεφθεί τον πατέρα της, όταν σκοτώθηκε έπειτα από έντονη πολιτική διαφωνία σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το νεαρό κορίτσι πυροβολήθηκε στο στήθος κατά τη διάρκεια καβγά στο σπίτι του πατέρα της.

Η μητέρα καταγγέλλει την αδράνεια των αρχών

Η Τζέιν Κόατς, μητέρα της Λούσι, εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή της για την απόφαση του τοπικού δικαστηρίου να μην απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Κρις Χάρισον, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία. Όπως δήλωσε στο Sky News, αισθάνθηκε πως η υπόθεση αγνοήθηκε, ενώ η αυτοψία έδειξε ότι η κόρη της είχε δεχθεί πυροβολισμό στην καρδιά, από κατεύθυνση προς τα κάτω.

«’Εγινε καταλάθος, ήμουν μεθυσμένος» λέει ο πατέρας

Η Λούσι Χάρισον επρόκειτο να επιστρέψει στη Βρετανία στις 10 Ιανουαρίου 2025, όταν πυροβολήθηκε στον θώρακα από τον πατέρα της. Ο Κρις Χάρισον υποστήριξε πως το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Αν και αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας από αμέλεια, η τοπική επιτροπή ενόρκων κατέληξε τον Ιούνιο του 2025 ότι επρόκειτο για ατύχημα, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η πολιτική διαφωνία που οδήγησε στην τραγωδία

Σύμφωνα με μαρτυρία του φίλου της Λούσι, Σαμ Λίτλτερ, ο καβγάς ξέσπασε μετά από ερώτηση της νεαρής γυναίκας για το πώς θα αντιδρούσε ο πατέρας της αν εκείνη είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν ο Χάρισον φέρεται να απάντησε ότι δεν θα τον επηρέαζε ιδιαίτερα, καθώς είχε άλλες δύο κόρες. Η συζήτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε περαιτέρω ένταση, πριν καταλήξει στο μοιραίο επεισόδιο.

Η παρέμβαση Βρετανού ιατροδικαστή

Η οικογένεια αμφισβήτησε τη διαδικασία της έρευνας στις ΗΠΑ. Η Τζέιν Κόατς υποστήριξε ότι το διάγραμμα της σκηνής του εγκλήματος αποδείκνυε πως η Λούσι βρισκόταν μακρύτερα από τον πατέρα της απ’ ό,τι εκείνος είχε δηλώσει. Επιπλέον, Βρετανή ιατροδικαστής που εξέτασε την υπόθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «παράνομο φόνο», διαφωνώντας με την απόφαση των αρχών του Τέξας. Η μητέρα κατηγορεί την τοπική αστυνομία ότι «επέλεξε να αγνοήσει τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία».

Η μάχη για δικαιοσύνη

Αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια, η Τζέιν Κόατς δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία της κόρης της. Θεωρεί αδιανόητο να μην έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του ανθρώπου που πυροβόλησε τη Λούσι και επιμένει ότι η υπόθεση πρέπει να επανεξεταστεί, ώστε να τιμηθεί η μνήμη της.