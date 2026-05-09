Στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ πιθανότατα όλοι θα προσπαθήσουν σήμερα να στρογγυλέψουν τις γωνίες. Με το τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ να αναδεικνύει το σχέδιο για «ισχυρή Ελλάδα», μέσα από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, η ευκαιρία για μια παράλληλη εικόνα κομματικής ομοψυχίας και κομματικού πατριωτισμού δεν θα περάσει ανεκμετάλλευτη. Τα χαμόγελα θα περισσεύουν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας θα κινούνται ανάμεσα στα τοπικά στελέχη, μοιράζοντας χειραψίες, ενώ η συνύπαρξη στο ίδιο πάνελ των Δένδια, Γεραπετρίτη και Παπασταύρου θα εκπέμπει μηνύματα για μια φυγή προς τα εμπρός με εθνική στρατηγική που μπορεί ή θα πρέπει να συνεγείρει τον δύσπιστο Βορρά που εξακολουθεί να στέλνει στο Μαξίμου αρνητικά σήματα. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι εάν στη Θεσσαλονίκη προκύψουν παρατράγουδα, η επιστροφή στην Αθήνα θα είναι προβληματική και το συνέδριο της επόμενης εβδομάδας θα έχει κι άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει.

Στην πραγματικότητα, το εξ αναβολής προσυνέδριο με φόντο τον Λευκό Πύργο, όπως και το συνέδριο και κάθε άλλη κεντρική κομματική εκδήλωση που σχεδιάζεται πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, βασικό στόχο θα έχουν την ενεργοποίηση μιας εκλογικής μηχανής που από το 2019 δείχνει αήττητη στις κάλπες. Αλλά οι συνθήκες δεν είναι αντίστοιχες με εκείνες που καταγράφηκαν στις διπλές εκλογές τόσο του 2019 όσο και του 2023.

Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ διαχειρίζονται πλέον και τη φθορά της κυβερνητικής διαδρομής, ενώ τα θέματα που παραμένουν ανοικτά – από τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως το νέο άλμα ακρίβειας – κάνουν ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Η έλλειψη ισχυρού αντιπάλου στην ευρύτερη πολιτική σκηνή παραμένει το βασικό όπλο με το οποίο πορεύεται το Μαξίμου προς τις εκλογές – και οι δημοσκοπήσεις επιτρέπουν ακόμη τον εφησυχασμό ότι αυτό θα παραμείνει αναλλοίωτο και μετά την προσθήκη των νέων κομματικών φορέων.

Μπροστά στην τελευταία στροφή, όμως, είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός δεν επιθυμεί παρεμβολές από εσωκομματικά ζητήματα. Ο στόχος μιας συντεταγμένης πορείας, ακόμη και μέσα από ένα γενικευμένο σιωπητήριο που δεν θα επιβληθεί με ρητές εντολές αλλά ως απόληξη ενός κομματικού αυτοματισμού, προβλήθηκε χωρίς περιστροφές στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Μπορεί μια πλειάδα βουλευτών να μην ξεθύμαναν και να έχουν πνίξει τον καημό τους, αλλά το μήνυμα που διαβιβάστηκε άνωθεν είναι πως όσα είχαν να πουν, τα είπαν. Στο εξής, οι κινήσεις όλων θα είναι ελεγχόμενες και όχι μόνο για τον «ιδρώτα στις φανέλες τους».

Επιστρέφοντας από την επίσημη αποστολή στη Λισαβόνα, ο Νίκος Δένδιας γνωρίζει καλά ότι μετά τη συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ έχει διαμορφωθεί ένα παράλληλο σκηνικό, με τον ίδιο στο επίκεντρο. Δεν είναι μόνον οι συνεχόμενες βολές του Αδωνη Γεωργιάδη, που αναζήτησε τον υπουργό Αμυνας στη… Σελήνη, ούτε οι αιχμές από μια σειρά βουλευτών που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σαν προσάναμμα μιας φωτιάς που αποφάσισε να ανάψει το Μαξίμου. Είναι πρωτίστως οι αιχμές του ίδιου του Πρωθυπουργού για όσους «οφείλουν να τσαλακώνονται, να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα», που για τους περισσότερους επίσης στόχευαν τον Δένδια.

Αντίλογος δεν υπήρξε, λόγω και της απουσίας του υπουργού Αμυνας, αλλά είναι αμφίβολο εάν θα ικανοποιηθεί μια πρωθυπουργική απαίτηση να βγει μπροστά ο Δένδιας για να στηρίξει τη διαχείριση από το Μαξίμου της υπόθεσης των υποκλοπών ή ακόμη και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υπουργός Αμυνας δεν πρόκειται να ανταποκριθεί, εκτός κι αν το αίτημα είναι διαφορετικό.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ένας δεύτερος γύρος βρίσκεται στα σκαριά, αυτός έχει να κάνει με το επικείμενο συνέδριο. Χωρίς Καραμανλή και Σαμαρά, έχει προεξοφληθεί ότι τα βλέμματα θα στραφούν στον Δένδια, ο οποίος θα ανέβει στο βήμα. Οχι μόνο, γιατί θα έχουν προηγηθεί αρκετοί σύνεδροι που θα έχουν πάρει τη σκυτάλη των βολών κατά του υπουργού Αμυνας από τους βουλευτές στην ΚΟ, κυρίως επειδή ο Μητσοτάκης ανέδειξε με τον τρόπο του τον Δένδια ως τον έτερο εσωκομματικό πόλο.