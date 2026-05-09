Κακό ξεκίνημα στη χωμάτινη σεζόν για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αποκλείστηκε νωρίς από το Masters της Ρώμης μετά την ανατροπή και την ήττα του από τον Ντίνο Πρίζμιτς.

Ο 20χρονος Κροάτης, παρά το χαμένο πρώτο σετ, αντέδρασε εντυπωσιακά και επικράτησε του Σέρβου με 2-6, 6-2, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» του Internazionali d’Italia.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εικόνα του στο κορτ, εκφράζοντας ανοιχτά τον προβληματισμό του ενόψει της συνέχειας.

Ο Σέρβος τενίστας παραδέχθηκε πως δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα ήθελε, ενώ στάθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά την ήττα

«Ελπίζω να καταλαβαίνετε πως δεν θα μιλήσω γι’ αυτό. Θέλω να συγχαρώ τον Ντίνο, άξιζε τη νίκη. Ήρθα στη Ρώμη με πρόθεση να δώσω μια μάχη ή περισσότερες, αλλά δυστυχώς ήταν μόνο μία.

Τουλάχιστον είμαι χαρούμενος που πάλεψα ως το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, για μια ακόμα φορά ήταν καταπληκτικός. Δεν παίρνω για δεδομένη τη στήριξη που μου δείχνει.

Δεν ήταν ιδανική η προετοιμασία εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι τον τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνω μια προετοιμασία πριν από τουρνουά και να πάνε όλα καλά.

Πάντα εμφανίζεται κάποιο σωματικό πρόβλημα. Είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμφιλιωθώ. Είναι απογοητευτικό, αλλά την ίδια στιγμή είναι κάτι που γνωρίζω και αποδέχομαι να αγωνιστώ υπό αυτές τις συνθήκες.

Δεν ξέρω αν θα είμαι καλά όταν φτάσω στο Roland Garros, ελπίζω ναι».