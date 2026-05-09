Ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στη μακρόχρονη ποδοσφαιρική του «μάχη» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μιλώντας με σεβασμό για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και τη μοναδική αντιπαλότητα που δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στον Πόγιο Άλβαρεθ, ο αρχηγός της Αργεντινής χαρακτήρισε τη μεταξύ τους κόντρα ως μία όμορφη αθλητική ιστορία, που σημάδεψε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο για περισσότερο από μία δεκαετία.

«Αυτό που συνέβη ήταν μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα. Είναι κάτι φυσικό στον κόσμο του ποδοσφαίρου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μέσι, αναφερόμενος στις αμέτρητες μονομαχίες τους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία μεγάλη διεθνή διοργάνωση τόσο για τον Μέσι όσο και για τον Ρονάλντο, με το ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους να παραμένει τεράστιο.

Μάλιστα, υπάρχει και το σενάριο μίας τελευταίας ιστορικής συνάντησης ανάμεσα στους δύο θρύλους, καθώς σε περίπτωση που Αργεντινή και Πορτογαλία τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους, ενδέχεται να τεθούν αντιμέτωπες σε έναν σπουδαίο προημιτελικό.

Για τα τρόπαια που διεκδίκησαν και τα ανεπανάληπτα «Ελ Κλάσικο»: «Ήμουν στην Μπαρτσελόνα και αυτός στη Ρεάλ Μαδρίτης, και ανταγωνιζόμασταν για τα πάντα, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, οπότε ο κόσμος μας συνέκρινε συνεχώς».

Για τη φιλική σχέση με τον Ρονάλντο: «Αλλά η σχέση μας ήταν πάντα καλή και σεβαστή, και όλα όσα συνέβαιναν ήταν καθαρά αθλητικά. Δεν υπήρχε τίποτα προσωπικό».