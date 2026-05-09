O Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του 6ου Προσυνεδρίου της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα», στη σημασία της Ημέρας της Ευρώπης για την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Όπως είπε, η επιλογή της 9ης Μαΐου δεν ήταν τυχαία, καθώς συμβολίζει τη θέση της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων, της εθνικής άμυνας, της στρατηγικής αυτονομίας και της ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής, με βάση τις ελληνικές θέσεις.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο διεθνούς σημασίας, ενώ επισήμανε πως «περίσσευαν οι ανέξοδες υποσχέσεις» στο παρελθόν, ιδίως για τη βόρεια Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην έννοια του πατριωτισμού, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης, που – όπως είπε – χαρακτηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση. Εξήγησε ότι ο πατριωτισμός δεν εκφράζεται με συνθήματα, αλλά με πράξεις και παραδείγματα, όπως τα Rafale, τα αναβαθμισμένα F-16 και τα πρώτα F-35 που αναμένονται σε δύο χρόνια, καθώς και με τη φρεγάτα «Κίμων» που, όπως τόνισε, «σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου με τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Η πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία

Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή αυτή έχει ήδη αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όπως είπε, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης «εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή», οδηγώντας σε λιγότερες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, μικρότερες μεταναστευτικές ροές και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά.

«Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά ελεύθερα, όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και παραμένουν γαλάζια και ειρηνικά, όπως τα χρώματα της σημαίας μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «με αυτή την πολιτική, από το 2019, η Ελλάδα μεγαλώνει».

Ο φράχτης στον Έβρο και η μεταναστευτική πολιτική

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν διπλός: να μειωθούν οι ροές και να αυξηθούν οι επιστροφές, κάτι που – όπως είπε – επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Παράλληλα, επέκρινε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο ζήτημα.

Για τον φράχτη στον Έβρο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχει επεκταθεί στα 75 χιλιόμετρα, με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα σημεία των συνόρων με την Τουρκία. «Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας», τόνισε, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ανάπτυξη της χώρας φτάνει το 2%, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ – όπως είπε – «το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε αναπτυγμένης οικονομίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει περάσει «από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτείας σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας». Επισήμανε επίσης ότι το πρωτογενές πλεόνασμα επέτρεψε την επιστροφή 800 εκατ. ευρώ στην κοινωνία, ως στήριξη προς τους πολίτες.

Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν: όσο λιγότερο το χρέος τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά. Όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.

Όσοι λοιπόν -και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά-, οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναπτυξιακά έργα στη Θεσσαλονίκη

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το έργο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού, με στόχο να υπάρξει ανάδοχος έως το 2026. Το έργο, όπως είπε, περιλαμβάνει 120 στρέμματα πρασίνου και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, καθώς και στα έργα του Fly Over και του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου, που αναμένεται να παραδοθούν το 2027.