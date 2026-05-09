Η μητρότητα και οι καθημερινές προκλήσεις που βιώνουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα αποτελούν το κεντρικό θέμα της νέας συζήτησης που παρουσιάζουν τα «ΝΕΑ» στο YouTube.

Σε κάθε επεισόδιο, γυναίκες μιλούν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους, τις δυσκολίες αλλά και τις στιγμές δύναμης που συνοδεύουν τη ζωή μιας μητέρας. Οι ειλικρινείς αυτές αφηγήσεις δημιουργούν έναν διάλογο που αγγίζει κάθε γυναίκα και αναδεικνύει τη σημασία της υποστήριξης και της κατανόησης στη σύγχρονη κοινωνία.

Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 15:00 μέσα από το επίσημο κανάλι των «ΝΕΩΝ» στο YouTube, προσφέροντας έναν χώρο ουσιαστικής συζήτησης γύρω από τη σύγχρονη μητρότητα και τις προκλήσεις της.

Στο σημερινό επεισόδιο η Μάριαμ Τζαμιάν και η Νότα Χρηστάκη συμμετέχουν στο «Ήρεμα Ρωτάω» Mum Edition με την Ανθή Βούλγαρη, σε μια συζήτηση γεμάτη αυθεντικότητα, συναίσθημα και πραγματικές ιστορίες ζωής.