Η φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly & Co. κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, καθώς το φάρμακό της για τον διαβήτη Mounjaro, ξεπέρασε το αντικαρκινικό σκεύασμα Keytruda της Merck & Co., καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις φαρμάκων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, το Mounjaro απέφερε έσοδα ύψους 8,7 δισ. δολαρίων για τη Lilly, υπερβαίνοντας τα 7,9 δισ. δολάρια που σημείωσε το Keytruda και αυτό γιατί το σκεύασμα της Lilly χρησιμοπιείται και κατά της παχυσαρκίας. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Keytruda κατείχε την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς, έχοντας εκτοπίσει το φάρμακο Humira της AbbVie Inc. για τις αυτοάνοσες παθήσεις.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση της Lilly αν ληφθούν υπόψη τόσο το Mounjaro όσο και το φάρμακο απώλειας βάρους Zepbound, τα οποία βασίζονται στο ίδιο δραστικό συστατικό, την tirzepatide. Μαζί, τα δύο σκευάσματα απέφεραν 36,5 δισ. δολάρια το 2025, ξεπερνώντας τα 31,6 δισ. δολάρια του Keytruda την ίδια χρονιά.

«Είναι λογικό να περνάμε από τον “βασιλιά Keytruda” στον “βασιλιά Tirzepatide”», δήλωσε ο Evan Seigerman, διευθυντής στη BMO Capital Markets Corp, επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των δύο φαρμάκων. «Δεν αποτελεί έκπληξη για μένα», πρόσθεσε.

Από την αντικαρκινική θεραπεία στην επανάσταση κατά της παχυσαρκίας

Όπως εξήγησε ο Seigerman, η αγορά των αντικαρκινικών θεραπειών διαφέρει σημαντικά από εκείνη των φαρμάκων για τον διαβήτη και την παχυσαρκία. Το Keytruda, που εγκρίθηκε το 2014, θεωρήθηκε επαναστατικό, καθώς παρέτεινε τη ζωή ασθενών, που μέχρι τότε δεν είχαν θεραπευτικές επιλογές, γεγονός που δικαιολογούσε και την υψηλή του τιμή.

Αντιθέτως, η tirzepatide προσφέρει πιο προσιτές λύσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους που πάσχουν από παχυσαρκία, μια χρόνια αλλά όχι θανατηφόρα πάθηση, σημείωσε ο ίδιος.

Η στρατηγική της Lilly και οι προκλήσεις της Merck

Οι αναλυτές προέβλεπαν εδώ και χρόνια, ότι τα φάρμακα της Lilly θα συγκαταλέγονταν στα πιο εμπορικά επιτυχημένα όλων των εποχών, παρότι κυκλοφόρησαν μετά τα Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk A/S. Οι πωλήσεις της εταιρείας συνεχίζουν να εκτοξεύονται, παρά την εμφάνιση ανταγωνιστικών σκευασμάτων και τις πιέσεις από την πολιτική προσιτών τιμών της κυβέρνησης Τραμπ στην αγορά των GLP-1 φαρμάκων.

Την ίδια στιγμή, η Merck βρίσκεται αντιμέτωπη με τον λεγόμενο «γκρεμό πατεντών» για το Keytruda, η οποία λήγει το 2028. Η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της με νέες θεραπείες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει στραφεί στην αγορά κατά της παχυσαρκίας.