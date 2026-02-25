Η Novo Nordisk και η The United Laboratories International Holdings Limited ανακοίνωσαν ότι το πειραματικό τους φάρμακο κατά της παχυσαρκίας UBT251 πέτυχε μέση απώλεια βάρους έως 19,7% μετά από 24 εβδομάδες σε κλινική δοκιμή Φάσης 2 στην Κίνα. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στη φαρμακευτική εταιρεία από τη Δανία πλεονέκτημα στον αυξανόμενο ανταγωνισμό για θεραπείες απώλειας βάρους νέας γενιάς.

Η εξέλιξη έρχεται σε κρίσιμη χρονική στιγμή για τη Novo Nordisk, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι το άλλο της πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία, το CagriSema, δεν κατάφερε να αποδείξει μη-κατωτερότητα έναντι του tirzepatide της Eli Lilly στην κλινική δοκιμή Φάσης 3 REDEFINE 4.

Η κλινική δοκιμή περιλάμβανε 205 Κινέζους ασθενείς με παχυσαρκία ή υπέρβαρους και τουλάχιστον μία συννοσηρότητα σχετιζόμενη με το βάρος. Οι συμμετέχοντες είχαν μέσο αρχικό σωματικό βάρος 92,2 κιλά και μέσο ΔΜΣ 33,1 kg/m².

Οι ασθενείς έλαβαν εβδομαδιαίες υποδόριες ενέσεις UBT251 σε δόσεις 2 mg, 4 mg ή 6 mg ή εικονικό φάρμακο για 24 εβδομάδες. Στην υψηλότερη δόση, η μέση απώλεια βάρους έφτασε το 19,7%, δηλαδή περίπου 17,5 κιλά, έναντι μόλις 2,0% ή 1,6 κιλών στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Όλες οι ομάδες δόσεων εμφάνισαν βελτιώσεις στην περίμετρο μέσης, τη γλυκόζη αίματος, την αρτηριακή πίεση και τα λιπιδαιμικά προφίλ. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικές, ωστόσο η πλειονότητα χαρακτηρίστηκε ήπια έως μέτρια και μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των εταιρειών.

Το UBT251 είναι ένα συνθετικό πεπτίδιο μακράς δράσης που στοχεύει ταυτόχρονα τρεις υποδοχείς — GLP-1, GIP και γλυκαγόνη — μια τεχνολογία γνωστή ως «τριπλός G αγωνισμός». Οι φαρμακευτικές εταιρείες ποντάρουν ότι αυτή η προσέγγιση θα ξεπεράσει τις υπάρχουσες θεραπείες διπλού αγωνισμού όπως η τιρζεπατίδη.

Ο ανταγωνιστικός τριπλός αγωνιστής της Eli Lilly, η ρετατρουτίδη, είχε καταγράψει μέση απώλεια βάρους 17,5% στις 24 εβδομάδες και 24,2% στις 48 εβδομάδες στη δική της μελέτη Φάσης 2. «Ενθαρρυνόμαστε πολύ από αυτά τα δεδομένα από τη δοκιμή στην Κίνα, τα οποία αποδεικνύουν τις δυνατότητες του UBT251 και το διαφοροποιημένο κλινικό του προφίλ καθώς και το προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητάς του», δήλωσε ο Martin Holst Lange, επικεφαλής επιστήμονας της Novo Nordisk.

Βάσει συμφωνίας αδειοδότησης που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2025, η Novo Nordisk κατέβαλε 200 εκατομμύρια δολάρια για αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα στο UBT251 εκτός Κίνας, με πιθανές πληρωμές ορόσημων έως 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η United Biotechnology διατήρησε τα δικαιώματα στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.

Η United Biotechnology σκοπεύει να παρουσιάσει αναλυτικά δεδομένα από την κινεζική δοκιμή σε ιατρικό συνέδριο αργότερα μέσα στο έτος και να ξεκινήσει κλινική δοκιμή Φάσης 3 σε Κινέζους ασθενείς. Παράλληλα, η Novo Nordisk έχει ήδη ξεκινήσει μια παγκόσμια κλινική δοκιμή Φάσης 1b/2a του UBT251 με περίπου 330 συμμετέχοντες, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται το 2027.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε κλινική δοκιμή Φάσης 2 για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά θεραπειών παχυσαρκίας.