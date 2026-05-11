Η Άαρχους κατέκτησε το πρωτάθλημα Δανίας για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, γράφοντας μία από τις πιο ιστορικές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Με το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, σε εικόνες που αποτύπωσαν το βάρος και τη σημασία της τεράστιας επιτυχίας για τον σύλλογο.

40 ANOS DEPOIS, o AGF se sagra campeão dinamarquês. O Aarhus chega ao 6° título da Superliga. Mais uma das grandes histórias da temporada europeia pic.twitter.com/PJA0QBCL7h — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) May 10, 2026

Μεγάλος πρωταγωνιστής της πορείας ήταν και ο προπονητής Γιάκομπ Πόουλσεν, ο οποίος κατάφερε να οδηγήσει την Άαρχους στην κορυφή από την πρώτη κιόλας σεζόν του στον πάγκο της ομάδας.

Η φετινή ομάδα της Άαρχους εξασφάλισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, χαρίζοντας στους φιλάθλους μια στιγμή που περίμεναν εδώ και τέσσερις δεκαετίες.