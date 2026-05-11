Η κυβέρνηση προχωρά σε νέο πακέτο οικονομικών μέτρων στήριξης, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, με την καταβολή να αναμένεται έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μέτρο καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ προσαρμόζονται και τα εισοδηματικά όρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό ανέρχεται στα 150 ευρώ, με όριο εισοδήματος έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για δύο παιδιά, η ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ, με τα εισοδηματικά όρια να φτάνουν τις 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι οικογένειες με τρία παιδιά θα λάβουν 450 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ για έγγαμους ή τις 49.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Αντίστοιχα, για οικογένειες με επτά παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 1.050 ευρώ, με εισοδηματικά όρια έως 65.000 ευρώ για έγγαμους και έως 64.000 ευρώ για μη έγγαμους. Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου τα ποσά παραμένουν ίδια, αλλά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ελαφρώς χαμηλότερα.

Απλοποιημένη διαδικασία καταβολής

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μέτρου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πίστωση των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ενδεικτικά, οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, ενώ οικογένεια με δύο παιδιά δικαιούται 300 ευρώ, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Για τρία παιδιά, η ενίσχυση ανέρχεται στα 450 ευρώ.

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.