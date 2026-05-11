Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο γήπεδό της «Καμπ Νου», ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν της «Βασίλισσας» με 2-0 και κέρδισαν την La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτή ήταν η 29η φορά που οι Καταλανοί κατακτούν το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Χρυσοί σκόρερ για την Μπαρτσελόνα οι Ράσφορντ και Φεράν Τόρες, που σκόραραν στο 9ο και 18ο λεπτό αντίστοιχα, «καθαρίζοντας» τον αγώνα από τα πρώτα 20 λεπτά.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα από πολύ νωρίς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μόλις στο 9ο λεπτό, ο Μάρκους Ράσφορντ εκτέλεσε με εκπληκτικό τρόπο φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και, παρότι το σημείο ευνοούσε αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο Άγγλος χρησιμοποίησε το δεξί και έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Τιμπό Κουρτουά για το 1-0.

Η πίεση των Καταλανών συνεχίστηκε και στο 18ο λεπτό ήρθε και δεύτερο γκολ. Έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και όμορφη συνεργασία στο επιθετικό τρίτο, ο Φεράν Τόρες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας ισχυρές βάσεις νίκης για την ομάδα του.

Στο 38ο λεπτό η Μπαρτσελόνα «άγγιξε» και τρίτο γκολ μέσα από μια ταχύτατη αντεπίθεση. Ο Μάρκους Ράσφορντ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και βγήκε απέναντι από τον Τιμπό Κουρτουά, όμως ο Βέλγος τερματοφύλακας αντέδρασε εντυπωσιακά, βρίσκοντας τη μπάλα με τα ακροδάχτυλα και απομακρύνοντάς τη σε κόρνερ.

Δεύτερο ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, συνεχίζοντας να πιέζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ο Τιμπό Κουρτουά κράτησε όρθια τη «βασίλισσα» με διαδοχικές σπουδαίες αποκρούσεις.

Στο 48ο λεπτό, ο Βέλγος τερματοφύλακας αντέδρασε σωστά στο επικίνδυνο γύρισμα του Φερμίν Λόπεθ, απομακρύνοντας τον κίνδυνο, ενώ στο 56’ πραγματοποίησε ακόμη μία καθοριστική επέμβαση.

Ο Ζοάο Κανσέλο πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Φεράν Τόρες, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Κουρτουά, όμως ο γκολκίπερ της Ρεάλ έδιωξε σωτήρια με το πόδι, διατηρώντας το 2-0.

Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 65’ ο Ίνιακι Γκαρσία βγήκε νικητής στο τετ α τετ με τον Βινίσιους Τζούνιορ, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Μπαρτσελόνα.

Στο 74ο λεπτό, οι Καταλανοί λίγο έλειψε να βάλουν μόνοι τους τη Ρεάλ ξανά στο παιχνίδι, όταν ο Ραφίνια παραλίγο να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ στο 82’ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αστόχησε για λίγο από πλεονεκτική θέση.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Πολωνός φορ έχασε ακόμη μία τεράστια ευκαιρία, με τον Κουρτουά να πραγματοποιεί νέα εντυπωσιακή απόκρουση σε εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια της Ρεάλ.

