Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο γήπεδό της «Καμπ Νου», ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν της «Βασίλισσας» με 2-0 και κέρδισαν την La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτή ήταν η 29η φορά που οι Καταλανοί κατακτούν το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Χρυσοί σκόρερ για την Μπαρτσελόνα οι Ράσφορντ και Φεράν Τόρες, που σκόραραν στο 9ο και 18ο λεπτό αντίστοιχα, «καθαρίζοντας» τον αγώνα από τα πρώτα 20 λεπτά.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα από πολύ νωρίς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μόλις στο 9ο λεπτό, ο Μάρκους Ράσφορντ εκτέλεσε με εκπληκτικό τρόπο φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και, παρότι το σημείο ευνοούσε αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο Άγγλος χρησιμοποίησε το δεξί και έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Τιμπό Κουρτουά για το 1-0.

Η πίεση των Καταλανών συνεχίστηκε και στο 18ο λεπτό ήρθε και δεύτερο γκολ. Έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και όμορφη συνεργασία στο επιθετικό τρίτο, ο Φεράν Τόρες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας ισχυρές βάσεις νίκης για την ομάδα του.

Στο 38ο λεπτό η Μπαρτσελόνα «άγγιξε» και τρίτο γκολ μέσα από μια ταχύτατη αντεπίθεση. Ο Μάρκους Ράσφορντ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και βγήκε απέναντι από τον Τιμπό Κουρτουά, όμως ο Βέλγος τερματοφύλακας αντέδρασε εντυπωσιακά, βρίσκοντας τη μπάλα με τα ακροδάχτυλα και απομακρύνοντάς τη σε κόρνερ.

Δεύτερο ημίχρονο