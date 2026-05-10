Δημοσίευμα από τη Σερβία βάζει… βόμβα, όσον αφορά την προοπτική εισόδου του ΠΑΟΚ στη Euroleague!

Συγκεκριμένα, το basketballsphere αναφέρει πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι η επικρατέστερη ομάδα για να λάβει wild card την επόμενη σεζόν, καθώς η κάτοχος του Eurocup, Μπουργκ, δεν θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στη Euroleague!

Το δημοσίευμα αναφέρει αναλυτικά

«Αν η Μπουργκ αποφασίσει να παίξει στη Euroleague θα πρέπει να μετακομίσει στη Βιλερμπάν και η ομάδα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλλημα: επειδή η συμμετοχή στην EuroLeague μόνο για μία σεζόν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το μέλλον του συλλόγου.

Η Γκραν Κανάρια το βίωσε αυτό από πρώτο χέρι τη σεζόν 2018/2019 και αργότερα δεν πήρε τη θέση της στην EuroLeague το 2023, παρά το γεγονός ότι την κέρδισε κατακτώντας το EuroCup.

Εάν η Μπουργκ αποφασίσει να παίξει στην EuroLeague το 2026/2027, όχι μόνο δεν θα έχει καμία εγγύηση συμμετοχής το 2027/2028, αλλά σχεδόν σίγουρα δεν θα παραμείνει στη διοργάνωση μετά.

Εάν η Μπουργκ αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην EuroLeague, τότε αυτή η θέση γίνεται wild card και η EuroLeague δεν έχει καμία υποχρέωση να την προσφέρει στη φιναλίστ του EuroCup.

Όταν η Γκραν Κανάρια κέρδισε το EuroCup και αρνήθηκε τη θέση στην EuroLeague, η Τουρκ Τέλεκομ υπέβαλε αίτηση για την wild card ως δεύτερη, πιστεύοντας ότι η θέση της ανήκε.

Ωστόσο, η EuroLeague δεν συμμερίστηκε αυτή την άποψη και η wild card πήγε στη Βαλένθια, η οποία παρέμεινε μέρος της EuroLeague. Οι μέτοχοι ψήφισαν για το αν η Τουρκ Τέλεκομ έπρεπε να αντικαταστήσει την Γκραν Κανάρια, αλλά τελικά ψηφίστηκε υπέρ της Βαλένθια.

Εάν η Μπουργκ αρνηθεί την EuroLeague, αυτή η θέση θα γίνει wild card. Σύμφωνα με τις πηγές μας, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος και είναι έτοιμος να επενδύσει σημαντικά χρήματα.

Η πρώτη κίνηση έγινε με τον διορισμό του Αντρέα Τρινκιέρι ως προπονητή, ενώ διάφορα ονόματα σε επίπεδο EuroLeague έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες ως πιθανοί παίκτες του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν.

Τον Νοέμβριο, ο Τέλης Μυστακίδης έγινε ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης του συλλόγου της Θεσσαλονίκης και η φιλοδοξία του είναι να σπάσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα».