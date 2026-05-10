Το κακουργιοδικείο της Δαμασκού απήγγειλε κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε βάρος του Ατέφ Νατζίμπ, εξαδέλφου του Μπασάρ αλ-Άσαντ και πρώην επικεφαλής της ασφάλειας στη Ντεράα, την πόλη που αποτέλεσε κοιτίδα της εξέγερσης του 2011.

Ο Ατέφ Νατζίμπ παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης. Μαζί του δικάζονται ερήμην ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο αδελφός του, Μαχέρ, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, διέφυγαν από τη Συρία μετά την ανατροπή τους τον Δεκέμβριο του 2024.

Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τον δικαστή Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν ως η πρώτη «που θα διεξαχθεί από τη μεταβατική δικαιοσύνη στη Συρία». Η ακροαματική συνεδρίαση μεταδόθηκε εν μέρει από τη συριακή τηλεόραση, ενώ ο δικαστής ανέγνωσε το κατηγορητήριο.

«Οι κατηγορίες εναντίον σας αφορούν γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές του 2011 στην επαρχία της Ντεράα, όταν το κίνημα ειρηνικής διαμαρτυρίας κατεστάλη με υπερβολική βία», ανέφερε ο δικαστής, προσθέτοντας: «Ως επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας, έχετε άμεση ή κοινή ευθύνη για πράξεις που στοχοποίησαν συστηματικά αμάχους, κυρίως φόνους, βασανιστήρια και αυθαίρετες φυλακίσεις».

Ο Ατέφ Νατζίμπ κατηγορείται επίσης για «βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο» στο κέντρο κράτησης της ασφάλειας. Ο δικαστής Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν σημείωσε ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων «προσιδιάζουν σε εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Στη συνέχεια, το δικαστήριο άκουσε τις δηλώσεις του Νατζίμπ και μαρτύρων, πριν ο δικαστής διακόψει την τηλεοπτική αναμετάδοση, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι ακροαματικές συνεδριάσεις αναμένεται να συνεχιστούν στις 19 Μαΐου, όπως μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η εξέγερση στη Συρία ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2011, μετά τη σύλληψη 15 μαθητών στη Ντεράα, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι έγραψαν αντικυβερνητικά συνθήματα στους τοίχους της πόλης. Ο Ατέφ Νατζίμπ, που θεωρείται υπεύθυνος για την καταστολή εκείνης της περιόδου, απομακρύνθηκε σύντομα από τα καθήκοντά του και είναι ένας από τους πρώτους αξιωματούχους του Μπασάρ αλ-Άσαντ που συνελήφθησαν μετά την ανατροπή του.