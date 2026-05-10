Ένα αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου είχε εντοπιστεί εστία χανταϊού, προσγειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το νησί της Τενερίφης, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, μεταφέροντας συνολικά 26 άτομα – επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Όπως ανακοίνωσε το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, οκτώ από αυτούς έχουν ολλανδική υπηκοότητα.

Η υπεύθυνη της ισπανικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, ανέφερε σε τοπικό ραδιοσταθμό ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκονται επίσης πολίτες του Βελγίου, της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Γουατεμάλας και της Αργεντινής.

Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, όλοι οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα διάρκειας περίπου έξι εβδομάδων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.