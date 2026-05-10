Σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα σενάρια σχετικά με το πώς βρέθηκε το ουκρανικού τύπου θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά.

To STAR, με εικόνες ντοκουμέντο, αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (10/5) τους πιθανούς στόχους του.

Δορυφορικές εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR δείχνουν τη ρωσική νηοπομπή που έπλεε αυτές τις ημέρες στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, έχουν αποτυπωθεί θέσεις των πλοίων, τόσο νότια της Κρήτης όσο και της Μάλτας.

Διεθνή μέσα και ειδικοί αναλυτές θεωρούν πως αυτά τα ρωσικά πλοία ήταν ο πιθανός στόχος του θαλάσσιου drone, που εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα.

«Αυτά πλέουν στις περιοχές της ανοιχτής θάλασσας στα διεθνή ύδατα, περιπολούν και έχουν την αντίστοιχη πληροφορία ότι κάποια στιγμή από εκει θα περάσει ένα ρωσικό σκάφος και τότε θα πάνε να το χτυπήσουν. Eίναι ουσιαστικά μια κατευθυνόμενη τορπίλη επιφανείας», λέει στο STAR ο κ. Βαγγέλης Ξανθάκης, ειδικός συστημάτων μη επανδρωμένων σκαφών.

Σε Αυλώνα Αλβανίας ή Δυτική Λιβύη η βάση του θαλάσσιου drone

Δύο λιμάνια, ένα στην Αδριατική κι ένα στη Μεσόγειο, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ελληνικών αρχών ασφαλείας. Το πρώτο, στον Αυλώνα της Αλβανίας και το δεύτερο, στο λιμάνι της Μισράτα στη Δυτική Λιβύη. Εκεί μάλιστα, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από έρευνα, ότι η Ουκρανία διατηρεί στρατιωτική παρουσία, με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα drones.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone από το Λιμεναρχείο της Λευκάδας, υπό τις εντολές της Εισαγγελίας. Οι ψαράδες που ρυμούλκησαν το σκάφος στο λιμάνι της Βασιλικής έχουν καταθέσει ότι δύο Βούλγαροι ήταν αυτοί που το εντόπισαν πρώτοι, καθώς ψάρευαν με καλάμι στα βράχια στον κάβο Δουκάτο και μάλιστα τους βοήθησαν να το αποκολλήσουν.

Ερώτημα παραμένει αν οι δύο αλλοδαποί έχουν κληθεί να καταθέσουν στις αρχές, αν έχει εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν εκεί κι αν παραμένουν στο νησί.