Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (10/5) στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όταν ένα 4χρονο παιδί από την Παραβόλα Αιτωλοακαρνανίας κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και του ιατρικού προσωπικού.

Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό και ο πατέρας το μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία συνόδευσε το όχημά τους, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μεταφορά.

Οι γιατροί του νοσοκομείου έκριναν ότι απαιτείται η άμεση διακομιδή του μικρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου να υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Η ταχεία κινητοποίηση των αρχών και η άμεση ανταπόκριση του ιατρικού προσωπικού συνέβαλαν ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοβαρό περιστατικό.