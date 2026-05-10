Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς, Ουέσλι Έντενς, φέρεται να έπεσε θύμα εκβιασμού από την κινέζα ερωμένη του, η οποία απαίτησε τη μισή του περιουσία για να μην δώσει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από τις συνευρέσεις τους, το οποίο φέρεται να είχε κρύψει μέσα σε κουτί με σερβιέτες, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο 64χρονος Έντενς, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Fortress Investment Group και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Άστον Βίλα, γνωρίστηκε με την 46χρονη Σανγκλί «Σοφία» Λούο το 2022 μέσω LinkedIn, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς και η εφημερίδα Wall Street Journal. Μετά από μια συνάντηση στο διαμέρισμα της Λούο στο Μανχάταν, η 46χρονη του έστειλε ερωτική επιστολή, πριν αρχίσει -σύμφωνα με τις αρχές- να επιδεικνύει εμμονική συμπεριφορά, όταν εκείνος δεν απάντησε.

«Ποτέ δεν σου είπα ότι σ’ αγαπώ και απόψε θέλω να σου το πω αυτό, συγκρατούσα τα συναισθήματά μου για σένα, όπως σε αγαπώ από τα βάθη της καρδιάς μου!» ανέφερε η Λούο στην επιστολή της προς τον Έντενς.

Η εκστρατεία εκβιασμού και οι απαιτήσεις

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Λούο ξεκίνησε μια πολύμηνη εκστρατεία εκβιασμού, απαιτώντας 1,2 δισ. δολάρια, το ήμισυ της εκτιμώμενης περιουσίας του Edens, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων. Η Λούο κατηγορήθηκε πέρυσι για τον εκβιασμό, που περιλάμβανε απειλές δημοσιοποίησης φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά της, πράκτορες του FBI εντόπισαν κινητά τηλέφωνα κρυμμένα σε καλάθι με άπλυτα και σε κουτί με σερβιέτες. Ένα από τα τηλέφωνα περιείχε πορνογραφικά βίντεο και εικόνες, στα οποία σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε επεξεργαστεί το πρόσωπο του Έντενς πάνω σε σώμα άλλου άνδρα.

Η σύλληψη και η υπόθεση

Η Λούο συνελήφθη στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Κίνα. Αν και οι εισαγγελείς δεν ανέφεραν το όνομα του Έντενς, η Wall Street Journal συνέδεσε τα στοιχεία της υπόθεσης με τον δισεκατομμυριούχο, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ο στόχος του εκβιασμού.

Η Λούο φέρεται να επικοινώνησε με την οικογένεια και την πρώην σύζυγο του Έντενς, απειλώντας να απευθυνθεί στους επενδυτές του. Αργότερα, τον κατηγόρησε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της, ενώ εκείνη ήταν ψυχικά ανίκανη. Σε μηνύματά της προς τον Έντενς, η Λούο υποστήριζε ότι το σπίτι της διαθέτει κάμερες και ότι όλα είχαν καταγραφεί, απειλώντας να αποκαλύψει το υλικό στα μέσα ενημέρωσης αν δεν ζητούσε συγγνώμη.

Η συμφωνία και οι νέες απαιτήσεις

Παρά τις κατηγορίες, ο Έντενς αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά φέρεται να προχώρησε σε συμβιβασμό, προκειμένου να αποφύγει τη δημοσιότητα και την παρενόχληση της οικογένειάς του. Συμφώνησε να καταβάλει στη Λούο 6,5 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 1 εκατ. προκαταβολικά, μετά από διαμεσολάβηση μέσω Zoom υπό την επίβλεψη πρώην δικαστή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η Λούο διαγνώστηκε με HPV και απέδωσε την ευθύνη στον Έντενς, ζητώντας επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και αυξάνοντας τις απαιτήσεις της έως και 1,215 δισ. δολάρια.

Οι κατηγορίες και η δίκη

Η Λούο αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκβιασμό και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και έχει δηλώσει αθώα. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 500.000 δολαρίων και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η δίκη της αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στο έτος.