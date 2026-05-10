Ο Τζέισον Στέιθαμ και η αρραβωνιαστικιά του, RΡόζι Χάντιγκτον-Γουίτλεϊ, φαίνεται πως επέλεξαν μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή τοποθεσία για το νέο τους σπίτι, αξίας 25 εκατ. λιρών, στη νότια ακτή της Αγγλίας, σε μια έκταση 20 στρεμμάτων, που βρίσκεται δίπλα σε παραλία γυμνιστών.

Ο 58χρονος ηθοποιός και η 39χρονη super model δεν είναι ξένοι προς τον γυμνισμό, έχοντας φωτογραφηθεί ή εμφανιστεί σε ταινίες χωρίς ρούχα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ρόζι εντυπωσίασε στο Met Gala της Νέας Υόρκης με μια αποκαλυπτική τουαλέτα. Η αγορά του οικοπέδου από τον Στέιθαμ αποκαλύφθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το νέο σπίτι, σε ύφος μπρουταλιστικής αρχιτεκτονικής, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, ιδιωτική παραλία, δεντρόσπιτο για τα δύο παιδιά τους, Τζακ (8 ετών) και Ισαμπέλα (4 ετών), καθώς και λίμνη 42.000 τετραγωνικών ποδιών για βαρκάδα και κολύμβηση στη φύση.

Σε ξεχωριστό κτίσμα πίσω από την κύρια κατοικία κατασκευάζεται στάβλος, ώστε η Ρόζι να μπορεί να ασχολείται με το πάθος της για την ιππασία. Για το ζευγάρι που αγαπά τη φυσική άσκηση, προβλέπεται επίσης μεγάλος χώρος γυμναστηρίου και εσωτερική πισίνα για προπόνηση με γύρους.

Η αρχιτεκτονική και το περιβάλλον

Σύμφωνα με τα αρχεία του Κτηματολογίου, ο Στέιθαμ, που έχει περιουσία 90 εκατ. λιρών από τη σειρά Fast and Furious και άλλες επιτυχίες, όπως τα Snatch and Lock, Stock And Two Smoking Barrels, πλήρωσε 20 εκατ. λίρες για το ακίνητο, ενώ η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται να κοστίσει επιπλέον 5 εκατ. λίρες.

Το σπίτι είχε αρχικά σχεδιαστεί από αρχιτέκτονα της βασιλικής οικογένειας, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε μινιμαλιστικό μοντέρνο οίκημα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Στέιθαμ. Πρόκειται για μονοώροφο, σχήματος U κτίσμα, με κεντρική εσωτερική αυλή και πισίνα περιμετρικά της τέταρτης πλευράς. Παρότι σύγχρονο, είναι κατασκευασμένο από παραδοσιακά υλικά, όπως τούβλο, κέδρο, μόλυβδο και δρυ.

Η τοποθεσία θεωρείται ειδυλλιακή, με ιδιωτική παραλία μήκους 1.200 ποδιών. Δίπλα της εκτείνεται η παραλία των γυμνιστών, ενώ κοντά υπάρχει και φυσικό καταφύγιο δημοφιλές στους παρατηρητές πουλιών.

Αντιδράσεις και καθημερινότητα

Παρά τη γοητεία της περιοχής, η ανέγερση του νέου σπιτιού έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ορισμένους κατοίκους πιο μέσα στην ενδοχώρα. Πινακίδες έξω από σπίτια γράφουν “NO CONSTRUCTION TRAFFIC”, ενώ χώρος στάθμευσης που προορίζεται για τους επισκέπτες της δημόσιας παραλίας χρησιμοποιείται από οχήματα του εργοταξίου.

Η Ρόζι, που έχει συνεργαστεί με τους οίκους Burberry, Victoria’s Secret και Marks & Spencer, δήλωσε πρόσφατα πως επιθυμεί μια πιο αγροτική ζωή. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2010, έχει ήδη πουλήσει την έπαυλή του στο Malibu έναντι 15 εκατ. λιρών, επιλέγοντας να περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους στο Τσέλσι του δυτικού Λονδίνου.

Η νέα ζωή στην ύπαιθρο

Σε συνέντευξή της στην Australian Vogue, η Ρόζι αποκάλυψε ότι η μετακόμιση αυτή αποτελεί μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για οικογενειακή ζωή στην αγγλική ύπαιθρο, κοντά στο New Forest. «Υπάρχει μία απίστευτη σχολή ιππασίας στη γειτονιά», είπε, εξηγώντας ότι η ιππασία ήταν σημαντικό κομμάτι της παιδικής της ηλικίας.

«Το ονειρεύομαι από τότε που έφυγα από το σπίτι», πρόσθεσε. «Θα είναι λάσπη και παιδιά που σκαρφαλώνουν σε δέντρα. Θέλω ηρεμία». Ήδη πριν ολοκληρωθεί το νέο σπίτι, ο Στέιθαμ έχει θεαθεί να κάνει βόλτα με σκύλους στην παραλία μαζί με τον φίλο του και συμπρωταγωνιστή στο Lock Stock, Βίνι Τζόουνς.

Παιδικά χρόνια και αξίες

Η Ρόζι μεγάλωσε στο Ντέβον, σε ένα περιβάλλον που περιγράφει ως «αγροτικό, άγριο και απλό». Οι γονείς της ζουν ακόμη εκεί, σε ένα σπίτι γεμάτο ζώα και λάσπη, όπως λέει με νοσταλγία. «Ζούσαμε με όσα είχαμε», σημείωσε, θυμούμενη πως από μικρή εργαζόταν για το χαρτζιλίκι της και βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού.

Από τα 14 της δούλευε τα Σαββατοκύριακα σε πανδοχείο και αργότερα ως σερβιτόρα. Στο δωμάτιό της δεν είχε αφίσες από συγκροτήματα, αλλά φωτογραφίες μόδας και backstage στιγμές. «Ήταν ένα όνειρο», είπε, περιγράφοντας πώς γεννήθηκε η επιθυμία της να γνωρίσει τον χώρο της μόδας.

Σήμερα, ως μητέρα, προσπαθεί να μεταδώσει στα παιδιά της τις ίδιες αξίες. «Προσπαθώ να τους διδάξω ευγνωμοσύνη· είναι λεπτή ισορροπία», αναφέρει, θυμούμενη τη φράση της μητέρας της: «Η ζωή δεν θα σου τα προσφέρει όλα στο πιάτο».