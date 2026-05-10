Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τον τίτλο. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το παιχνίδι, κάναμε μεγάλη προσπάθεια, είχαμε ευκαιρίες, αλλά στο τέλος του παιχνιδιού πίεσε πολύ η ΑΕΚ για να πετύχει δεύτερο γκολ, έκανε πολλές μπαλιές με πολλούς παίκτες στην περιοχή μας, δεν διαχειριστήκαμε σωστά αυτές τις καταστάσεις και εξαιτίας ενός λάθους, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε:

«Δεν θα μιλήσω για τακτική, αλλά για προσπάθεια και αφοσίωση. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για το μέλλον.»