Στην Κροατία παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση του Αντριάνο Γιαγκούσιτς και ο περιορισμένος ρόλος του στον Παναθηναϊκό, με τα τοπικά Μέσα να συνδέουν άμεσα την εξέλιξή του με την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο 20χρονος χαφ είναι απογοητευμένος από τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής του, θεωρώντας πως η κατάσταση αυτή πιθανόν να του στέρησε μια θέση στην αποστολή της Εθνική Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, o παίκτης εκτιμά πως αν είχε παραμείνει στη Σλάβεν Μπελούπο ή μετακινηθεί στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου επίσης υπήρχε ενδιαφέρον, οι πιθανότητές του θα ήταν αυξημένες για συμμετοχή στο Μουντιάλ.

Το γεγονός ότι αποκτήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Μπενίτεθ, αλλά έχει μόλις τέσσερις συμμετοχές και 66 λεπτά συμμετοχής, προκαλεί ερωτήματα, τόσο στους Κροάτες, όσο και στον Παναθηναϊκό.

Πάντως οι συμπατριώτες του αναφέρουν ότι ο Γιάγκουσιτς περιμένει το… αντίο του Μπενίτεθ, προκειμένου να πάρει ευκαιρίες και να δείξει την αξία του στο Τριφύλλι.