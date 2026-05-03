Μικρή ένταση σημειώθηκε με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, μετά το σφύριγμα του διαιτητή, ο Ανδρέας Τεττέη και ο Σταύρος Πήλιος είχαν μια έντονη λογομαχία, με τους δύο παίκτες να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον και την κατάσταση να δείχνει πως μπορεί να ξεφύγει.

Ωστόσο, η ένταση δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι πιο ψύχραιμοι παρενέβησαν άμεσα και απομάκρυναν τους δύο ποδοσφαιριστές, ρίχνοντας τους τόνους πριν η κατάσταση ξεφύγει περαιτέρω.