Ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Bundesliga. 

Η Ντόρτμουντ γνώρισε την ήττα από τη Γκλάντμπαχ, αλλά παρέμεινε στη δεύτερη θέση με απόσταση ασφαλείας από τη Λειψία. Η Φράιμπουργκ ήρθε ισόπαλη κόντρα στη Βόλφσμπουργκ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να βρίσκει δίχτυα.  Στο άλλο ματς η Μάιντζ πέρασε από τη Σαν Πάουλι και τη «βύθισε» στις θέσεις του υποβιβασμού.

Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ 1-0 

Η Γκλάντμπαχ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στη Ντόρτμουντ με 1-0, χάρη σε γκολ του Ταμπάκοβιτς.

Ο επιθετικός της ομάδας βρήκε δίχτυα στο 88ο λεπτό και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του για τη 32η αγωνιστική της Bundesliga, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Παρά την ήττα, η Ντόρτμουντ διατηρεί προβάδισμα πέντε βαθμών από την τρίτη Λειψία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ η Γκλάντμπαχ ανέβηκε στη 11η θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 35 βαθμούς.

Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 1-1

