Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Σπύρου Ρέτσα, ο οποίος αγνοείται τις τελευταίες ημέρες, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας.

«Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και βρισκόταν σε αναζήτηση μεγάλης έκτασης για να ξεκινήσει νέα καλλιέργεια. Σε γενικές γραμμές, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα αντίθετα, η πορεία του ήταν θετική και είχε αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των φρούτων. Ευχόμαστε να προκύψει κάποιο στοιχείο και να βρεθεί ζωντανός ο Σπύρος, καθώς έχει μια πολύτεκνη οικογένεια που τον περιμένει», ανέφερε ο κ. Κότσαρης.

«Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι»

Σύμφωνα με ιχθυοπώλη που διατηρεί κατάστημα απέναντι από την πιάτσα ταξί, απ’ όπου επιβιβάστηκε ο Σπύρος Ρέτσας πριν χαθούν τα ίχνη του, ο αγνοούμενος περνούσε καθημερινά από εκεί και αγόραζε δολώματα για ψάρεμα.

«Την ημέρα εκείνη δεν τον είδα αλλά τις προηγούμενες ημέρες δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Συζητούσαμε κανονικά και κάναμε αστεία για τα ψάρια. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος… Τι να πω, ο Θεός είναι μεγάλος. Μακάρι να βρεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία και κινητοποίηση στην τοπική κοινωνία

«Η παραλία που πήγε είναι καταφύγιο κυνηγιού, έχει μόνο ιχθυοτροφεία τώρα», είπε φίλος του αγνοούμενου στο «Φως στο Τούνελ». «Για να φύγει αυτός ο άνθρωπος με τόσες οικογενειακές υποχρεώσεις σημαίνει για μένα ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος αλλά ανεξιχνίαστος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και συμπαραστεκόμαστε όλοι στην οικογένεια. Έχουν ζητήσει να γίνουν και ομάδες έρευνας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Άλλος φίλος του Σπύρου Ρέτσα τόνισε: «Εύχομαι να είναι στη ζωή και να γυρίσει στην οικογένειά του που είναι άριστη. Άψογος άνθρωπος και επιχειρηματίας εδώ στην περιοχή. Είχε ασχοληθεί με καταστήματα και δεν είχε ακουστεί το παραμικρό. Δεν ξέρω ποια είναι η παραλία που χάθηκε αλλά όλη η περιοχή εκεί είναι ένα καταφύγιο κυνηγίου. Έχει πρόσβαση βέβαια κι από τη θάλασσα και υπάρχουν σημεία πολύ απόκρημνα που χρειάζεται να πας από κοντά για να τα διερευνήσεις».

Μαρτυρία οδηγού ταξί

Οδηγός ταξί της περιοχής και φίλος του αγνοούμενου πατέρα δήλωσε στο Mega πως εκείνη την ημέρα πήγε στην πιάτσα, τον χαιρέτισε και μπήκε στο μπροστινό από εκείνον ταξί.

«Τον ξέρω τον Σπύρο πάνω από είκοσι χρόνια. Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί για την εξαφάνισή του από την αστυνομία που ήρθε εδώ και μας έκανε ερωτήσεις. Μας είπαν ότι η έρευνα επικεντρωνόταν σε μια ερημική παραλία που λεγόταν “Πεθαμένος”. Το καλοκαίρι έχει παραπάνω κόσμο αλλά τώρα μόνο κάτι ιχθυοτροφεία. Για το ταξί που λένε ότι είδαν το απόγευμα στο ίδιο σημείο, το ακούσαμε κι εμείς αλλά δεν ξέρουμε κάτι. Δεν είναι δικό μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά.