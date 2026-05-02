Η εφαρμογή της υποχρέωσης για νέο φαρμακείο πρώτων βοηθειών σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, πλην δικύκλων, μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2027. Αρχικά, η διάταξη προέβλεπε έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου, δηλαδή τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή της.

Η παράταση δίνει τον απαραίτητο χρόνο τόσο στην αγορά όσο και στους οδηγούς να προσαρμοστούν στις αυστηρές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022. Το μέτρο αφορά όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα, με μοναδική εξαίρεση τα δίκυκλα.

Το γνωστό kit πρώτων βοηθειών που διαθέτουν σήμερα τα αυτοκίνητα εμπλουτίζεται σημαντικά. Από πέντε είδη που περιείχε έως σήμερα, από το 2027 θα πρέπει να περιλαμβάνει 16 διαφορετικά είδη. Η μη συμμόρφωση με τη ρύθμιση συνεπάγεται πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της ετοιμότητας των οδηγών να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά έκτακτες καταστάσεις. Στόχος είναι η μείωση των συνεπειών από τροχαία ατυχήματα και η άμεση παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε φαρμακείο οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη, όπως ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστη, αποστειρωμένους επιδέσμους, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, απολυμαντικά μαντηλάκια, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Αυξημένο κόστος για τους οδηγούς

Το νέο kit πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, κοστίζει περίπου 31 ευρώ, έναντι λιγότερων από 3 ευρώ που κοστίζει σήμερα το υπάρχον φαρμακείο. Η αύξηση φτάνει το 933%, δηλαδή 28 ευρώ περισσότερα ανά όχημα.

Με δεδομένο ότι ο στόλος των αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια οχήματα, το συνολικό κόστος για τους ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 232 εκατομμύρια ευρώ.

Περιεχόμενο του νέου φαρμακείου

Το νέο φαρμακείο πρώτων βοηθειών πρέπει να περιλαμβάνει:

• Κουβέρτα διάσωσης (ισοθερμική) διαστάσεων τουλάχιστον 210 x 160 cm.

• Ρολό ταινίας στερέωσης (λευκοπλάστης) 5m x 2,5cm.

• Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (14 τεμάχια).

• Αποστειρωμένους επιδέσμους μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

• Επίθεμα εγκαυμάτων 60 x 80 cm.

• Επιθέματα πληγών (κομπρέσες).

• Ελαστικούς επιδέσμους στερέωσης (στενό και φαρδύ).

• Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης.

• Ψαλίδι πρώτων βοηθειών.

• Γάντια μιας χρήσης.

• Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού.

• Ιατρική μάσκα προσώπου τύπου IIR ή FFP2.

• Οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Τοποθέτηση και συντήρηση

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σωστή τοποθέτηση του κιβωτίου μέσα στο όχημα. Πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο, ώστε να χρησιμοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Απαγορεύεται να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για αποθήκευση άλλων αντικειμένων. Οι οδηγοί φέρουν ευθύνη για την τακτική ανανέωση του περιεχομένου, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Η ανανέωση του φαρμακείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Όλα τα υλικά οφείλουν να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν τη σήμανση CE.