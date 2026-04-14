Αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου για το φαρμακείο αυτοκινήτου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών που ευθυγραμμίζει τη χώρα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το νέο πλαίσιο καθορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί.

Η απόφαση προβλέπει ότι κάθε φαρμακείο οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παροχή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστης, επιθέματα, αποστειρωμένοι επίδεσμοι, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Η υπουργική απόφαση Δ30/45652/2026 επανακαθορίζει πλήρως τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές του κιβωτίου. Υποχρέωση ύπαρξης φαρμακείου έχουν όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Τοποθέτηση και συντήρηση

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σωστή τοποθέτηση του κιβωτίου μέσα στο όχημα. Οφείλει να βρίσκεται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης.

Απαγορεύεται να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για αποθήκευση άλλων αντικειμένων. Οι οδηγοί φέρουν την ευθύνη για την τακτική ανανέωση του περιεχομένου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η ανανέωση του φαρμακείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Κυρώσεις και στόχοι της ρύθμισης

Για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις, καθώς η μη συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της ετοιμότητας των οδηγών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, με στόχο τη μείωση των συνεπειών από τροχαία ατυχήματα.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

• Κουβέρτα διάσωσης (ισοθερμική), διαστάσεων τουλάχιστον 210 x 160 cm, επιμεταλλωμένη.

• Ρολό ταινίας στερέωσης (λευκοπλάστης), DIN 13019-A, 5m x 2,5cm.

• Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (τσιρότα), DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών.

• Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μικρός), DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm.

• Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μεσαίος), DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm.

• Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μεγάλος), DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm.

• Επίθεμα εγκαυμάτων/γάζα αποστειρωμένη, DIN 13152-BR, 60 x 80 cm.

• Επιθέματα πληγών (κομπρέσες), 10 x 10 cm, ζεύγη.

• Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης (στενός), DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m.

• Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης (φαρδύς), DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m.

• Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm.

• Ψαλίδι πρώτων βοηθειών, DIN 58279-A 145, ατραυματικό.

• Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά), DIN EN 455, βινυλίου ή νιτριλίου, μεγάλου μεγέθους.

• Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος.

• Ιατρική μάσκα προσώπου τύπου IIR ή FFP2.

• Οδηγίες πρώτων βοηθειών.