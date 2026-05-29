Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι. Όπως επισήμανε, ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ. Επίσης, θα πρέπει να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

NEWS: A federal judge has ordered the Trump administration to remove Trump’s name from the Kennedy Center, ruling that only Congress can change the institution’s name and directing officials to remove it from the building façade, all physical and digital signage, and official… pic.twitter.com/Ql1YtWLGBZ — MeidasTouch (@MeidasTouch) May 29, 2026

«Το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι καθιστά απολύτως σαφές ότι το Κέντρο οφείλει να φέρει το όνομα του Προέδρου Κένεντι και δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε άλλο επίσημο όνομα με βάση τη μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του», γράφει ο Κούπερ στο σκεπτικό της απόφασής του. «Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Στη δικαιοσύνη κατά της μετονομασίας του Κέντρου είχε προσφύγει η Δημοκρατική βουλευτής Τζόις Μπίτι.

Ο δικαστής πρόσθεσε: «(Το) δικαστήριο δεν σκοπεύει να υπαγορεύσει τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, ούτε ορίζει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το ίδρυμα – κατασκευή, κλείσιμο ή άλλο – να προχωρήσει».

A federal judge has ruled that President Donald Trump’s name was illegally added to the Kennedy Center and ordered it to be removed within two weeks. The judge also temporarily blocked Trump from taking further steps to close the institution.https://t.co/8TbM1wv6LC pic.twitter.com/wW988eTg6p — Variety (@Variety) May 29, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Αλλάζοντας την όψη της Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακαινίσει το κέντρο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη να αναδιαμορφώσει τον μνημειώδη πυρήνα της Ουάσιγκτον. Σκοπεύει επίσης να ανεγείρει μια αψίδα 76 μέτρων και να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα να υπάρχει παντού η μορφή του. Από συλλεκτικά διαβατήρια έως χαρτονομίσματα.

Και αυτές οι προσπάθειες αντιμετωπίζουν επίσης δικαστικές προκλήσεις. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο επέτρεψε στην κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει με την κατασκευή της αίθουσας χορού καθώς εξετάζει την υπόθεση.