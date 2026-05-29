Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι. Όπως επισήμανε, ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ. Επίσης, θα πρέπει να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

«Το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι καθιστά απολύτως σαφές ότι το Κέντρο οφείλει να φέρει το όνομα του Προέδρου Κένεντι και δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε άλλο επίσημο όνομα με βάση τη μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του», γράφει ο Κούπερ στο σκεπτικό της απόφασής του. «Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Στη δικαιοσύνη κατά της μετονομασίας του Κέντρου είχε προσφύγει η Δημοκρατική βουλευτής Τζόις Μπίτι.

Ο δικαστής πρόσθεσε: «(Το) δικαστήριο δεν σκοπεύει να υπαγορεύσει τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, ούτε ορίζει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το ίδρυμα – κατασκευή, κλείσιμο ή άλλο – να προχωρήσει».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Αλλάζοντας την όψη της Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακαινίσει το κέντρο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη να αναδιαμορφώσει τον μνημειώδη πυρήνα της Ουάσιγκτον. Σκοπεύει επίσης να ανεγείρει μια αψίδα 76 μέτρων και να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα να υπάρχει παντού η μορφή του. Από συλλεκτικά διαβατήρια έως χαρτονομίσματα.

Και αυτές οι προσπάθειες αντιμετωπίζουν επίσης δικαστικές προκλήσεις. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο επέτρεψε στην κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει με την κατασκευή της αίθουσας χορού καθώς εξετάζει την υπόθεση.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα