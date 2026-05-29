Στη σύλληψη του Ραχίμ Στέρλινγκ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αγγλία, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο έμπειρος εξτρέμ οδηγώντας τη Lamborghini του στον αυτοκινητόδρομο M3, στην περιοχή του Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη Βρετανία, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν το πολυτελές όχημα του 31χρονου προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου.

Αμέσως μετά το συμβάν, η αστυνομία τον σταμάτησε και προχώρησε στη σύλληψή του.

Sterling arrested on suspicion of drug driving after crashing Lambo on motorway https://t.co/2Dhnf1YOHt — The Sun – Chelsea (@SunChelsea) May 29, 2026

Ο πρώην διεθνής άσος της Αγγλίας, που αγωνίζεται πλέον στη Φέγενορντ, φέρεται να ερευνάται για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή ουσίας κατηγορίας C, καθώς και άρνηση παροχής δείγματος στις Αρχές.

Ο Στέρλινγκ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν στις Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία.