Σε κλίμα μεγάλης έντασης ολοκληρώθηκε ο τελικός του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλων Λεμεσσού και την Πάφο, με το παιχνίδι να ξεφεύγει πλήρως στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Στο 85ο λεπτό, η Πάφος άνοιξε το σκορ με τον Ζάζα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την εξέδρα, με οπαδούς του Απόλλωνα να πετούν αντικείμενα και φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Η ένταση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς στη συνέχεια οι πάγκοι των δύο ομάδων ήρθαν σε σύγκρουση, με το επεισόδιο να κλιμακώνεται και ποδοσφαιριστές να κινούνται προς τα αποδυτήρια για αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων.

Μετά την παρέμβαση του VAR και την εξέταση των γεγονότων, ο διαιτητής προχώρησε σε τέσσερις αποβολές, ανάμεσά τους και ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο, ενώ στο φινάλε της αναμέτρησης υπήρξε νέα ένταση με αποβολή του Μπράντον Τόμας.