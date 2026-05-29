Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο έλλειψης πετρελαίου το καλοκαίρι, εάν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ομαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση μετά από σύσκεψη των επικεφαλής τους, εκφράζοντας έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ λόγω της μεγάλης απώλειας παραδόσεων» από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Οι οργανισμοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επιδεινώσει την ενεργειακή αστάθεια σε διεθνές επίπεδο.

Όπως τονίζεται, «εάν οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μια γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια (…) και ευρύτερα την ανθεκτικότητα της οικονομίας».

Η προειδοποίηση των οργανισμών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.