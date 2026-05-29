«Η Άλωση είναι η στιγμή που η Κωνσταντινούπολη απέκτησε ζωή» τόνισε προκλητικά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Κεράτιο Κόλπο με αφορμή την 573η επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ερντογάν ευχήθηκε στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης για το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τονίζοντας: «Σήμερα ζούμε τη χαρά του Κουρμπάν Μπαϊράμ και ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό της 573ης επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη εκείνοι που δεν μπορούν να αποδεχθούν την Άλωση, λέγοντας: «Όποιος μιλά για αλλαγή του καθεστώτος της Κωνσταντινούπολης, είναι από αυτούς που δεν μπόρεσαν να δεχθούν το Κοράνι που διαβάζεται στο Τοπ Καπί και το κάλεσμα του μουεζίνη στην Αγία Σοφία».

Αναφορές στην πίστη και στον Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ

Ο Ερντογάν ξεκίνησε την ομιλία του με ευχές για το Κουρμπάν Μπαϊράμ: «Εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας καλό Μπαϊράμ. Συγχαίρω όλους τους πολίτες μας και τα αδέλφια μας όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Εύχομαι η γιορτή να είναι ευλογημένη για τον ισλαμικό κόσμο και για ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Τόνισε ότι οι γιορτές ανήκουν κυρίως στα παιδιά και εξέφρασε την ευχή «όλες οι μέρες των παιδιών της Τουρκίας και του κόσμου να είναι σαν γιορτή». Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι γιορτές είναι ημέρες ενότητας, αλληλεγγύης και συμπόνιας, επισημαίνοντας ότι ο τουρκικός λαός «χτυπά την πόρτα των φτωχών, χαϊδεύει τα κεφάλια των ορφανών και συμμερίζεται τον πόνο όσων έχουν ανάγκη».

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που μεταφέρουν την αρωγή και τη συμπόνια της Τουρκίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, ενώ προσευχήθηκε για την αποδοχή των προσκυνημάτων των πιστών που βρίσκονται στους Αγίους Τόπους. Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή: «Ο Θεός να μη με απομακρύνει ποτέ από τον δρόμο του Σουλτάνου Φατίχ».

«Η Άλωση είναι η ζωή της Κωνσταντινούπολης»

Αναφερόμενος ξανά στο ιστορικό γεγονός, ο Ερντογάν είπε: «Μπροστά μου βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, καθώς ζούμε τη χαρά του Κουρμπάν Μπαϊράμ, νιώθουμε και τον ενθουσιασμό της 573ης επετείου της Άλωσης».

Τιμώντας όσους έπεσαν στα τείχη της πόλης, σημείωσε: «Σε αυτή τη σημαντική ημέρα, μνημονεύω με σεβασμό όλους όσοι πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την Άλωση». Αναφέρθηκε επίσης με δέος στον νεαρό διοικητή που κατέκτησε την πόλη σε ηλικία μόλις 21 ετών, λέγοντας ότι τον θυμάται «με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Στην ομιλία του ο Ερντογάν τόνισε, ότι η Άλωση δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη στρατιωτική νίκη ή ένα σημείο καμπής στην ιστορία, αλλά μια στιγμή όπου «το σκοτάδι μετατράπηκε σε φως» για μια πόλη που χαρακτηρίστηκε ως το «κόσμημα του κόσμου». Όπως υπογράμμισε, η Άλωση της Κωνσταντινούπολης σηματοδότησε την αποκατάσταση της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας σε μια πόλη που προηγουμένως βρισκόταν σε αβεβαιότητα. «Η Άλωση είναι η αναγέννηση της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το πνεύμα του φτερωτού αυτού οράματος παραμένει ζωντανό στη συλλογική συνείδηση του έθνους.

«Όπως δεν λείπει ποτέ το νερό από τη λίμνη, έτσι δεν σβήνει ποτέ από τις καρδιές μας η συνείδηση της Άλωσης», σημείωσε, προσθέτοντας πως υπάρχουν ακόμη εκείνοι που «δεν μπορούν να αποδεχθούν» το ιστορικό αυτό γεγονός. Αναφέρθηκε σε όσους, όπως είπε, «δείχνουν τη δυσφορία τους κάθε φορά που βρίσκουν ευκαιρία, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό».

Ο ομιλητής επικαλέστηκε τη φράση «Είθε ο Αλλάχ να μας χαρίσει πολλές ακόμη νίκες», ευχόμενος «να μας αξιώσει ο Αλλάχ να ζήσουμε και άλλες κατακτήσεις». Επέκρινε όσους, όπως είπε, χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «Η καταπίεση ξεκίνησε το 1453», υποστηρίζοντας ότι πίσω από τέτοιες δηλώσεις «κρύβονται τα ίδια σκοτεινά πρόσωπα με τα οποία δόθηκε τότε η μάχη».

Αναφέρθηκε επίσης σε όσους ζητούν «να αλλάξει το καθεστώς της Κωνσταντινούπολης» ή «θεωρούν ότι οι νομάδες κατέστρεψαν τον πολιτισμό της Ανατολίας», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που «δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχθούν το κάλεσμα του Κορανίου στην Αγία Σοφία» και «φέρουν μέσα τους τα σημάδια μιας άλλης εποχής».

Κλείνοντας, ευχήθηκε «να μας οδηγήσει ο Θεός σε ακόμη περισσότερες κατακτήσεις» και «να διατηρηθεί η ενότητα και η συνοχή του Συνασπισμού της Δημοκρατίας». Τόνισε ότι «η ενότητα και η αδελφοσύνη είναι ο δρόμος για το αύριο της Τουρκίας» και κατέληξε με την ευχή: «Ο Θεός να είναι βοηθός όλων σας».