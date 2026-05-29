Έτοιμος για τον επαναπατρισμό φαίνεται να είναι ο Χάμζα Μεντίλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μαρόκο, ο Αφρικανός φουλ μπακ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ουαϊντάντ Καζαμπλάνκα.

Από καιρό φαινόταν ότι οι Θεσσαλονικείς δύσκολα θα ενεργοποιήσουν την οψιόν στο συμβόλαιο του Μεντίλ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα πριν 1,5 χρόνο ως ελεύθερος από τη Λέβουεν. Αγωνίστηκε συνολικά σε 26 παιχνίδια (1 γκολ, 3 ασίστ), τα περισσότερα εκ των οποίων όμως πέρυσι αφού φέτος έμεινε εκτός για τρεις μήνες εξαιτίας επέμβασης στο γόνατο.

Τα Μέσα από το Μαρόκο υποστηρίζουν πως η επιστροφή του Μεντίλ στην Ουαϊντάντ θεωρείται πλέον δεδομένη. «Η Ουαϊντάντ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του αριστερού μπακ Χάμζα Μεντίλ από τον Άρη, με συμβόλαιο ενός έτους. Παράλληλα, η διοίκηση εργάζεται για τη διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχουν επιφέρει τιμωρία από τη FIFA, ώστε να αρθεί η απαγόρευση και να δηλωθεί κανονικά ο ποδοσφαιριστής», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.