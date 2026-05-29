Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον πολιτικό κόσμο και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του.

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την απώλεια του πατέρα του.

«Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς…… Σε αγαπώ πολύ…» έγραψε.

Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε μια σταθερή παρουσία στην πολιτική ζωή, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην πορεία του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην ευρύτερη δημόσια δράση του. Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στο έργο του.

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.