Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29 Μαΐου 2026) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στο χώρο του εργοστασίου. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Το νοσοκομείο τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα περιστατικά που θα μπορούσαν να προκύψουν από την έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που επιχείρησαν για τον έλεγχο της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνου. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στον χώρο του εργοστασίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άλλα άτομα τραυματισμένα ή εγκλωβισμένα μετά την έκρηξη.