Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόρινθο ο τραγικός θάνατος του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 6,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης Αρκαδίας, την ώρα που ο διευθυντής του σχολείου επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας για να συναντήσει την οικογένειά του.

Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Το ΙΧ έπεσε σε ρέμα και ανετράπη

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε ρέμα και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο 37χρονος εκπαιδευτικός να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.