Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόρινθο ο τραγικός θάνατος του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 6,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης Αρκαδίας, την ώρα που ο διευθυντής του σχολείου επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας για να συναντήσει την οικογένειά του.

Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο

korinthos tv

Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Το ΙΧ έπεσε σε ρέμα και ανετράπη

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε ρέμα και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο 37χρονος εκπαιδευτικός να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Τροχαίο Κόρινθος

korinthos tv

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα