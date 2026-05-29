Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την εισαγγελέα Ρόδου σε βάρος 43χρονου οδηγού, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, τα ξημερώματα της Δευτέρας παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 64χρονο πεζό.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα στο Φαληράκι της Ρόδου. Ο 64χρονος, που εργάζεται ως οδηγός ταξί, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά σε συναδέλφους του, οι οποίοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της παράσυρσης.

Ο 43χρονος οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σταμάτησε μετά το συμβάν αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Στην αναζήτησή του συμμετείχαν και οδηγοί ταξί, συνάδελφοι του τραυματία, οι οποίοι τον καταδίωξαν μέχρι τον εντοπισμό του.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ο οδηγός βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η εισαγγελέας Ρόδου άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη θύματος.

Ο 43χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.