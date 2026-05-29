Η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Γυναικών και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά.

Η προπονήτρια της Βουλιαγμένης, Κική Λιόση, μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη, τονίζοντας πως οι παίκτριές της διαχειρίστηκαν εξαιρετικά την πίεση και έδειξαν την ψυχραιμία που χρειαζόταν για τη νίκη.

Με τη σειρά να οδηγείται σε γκραν γκινιόλ συνέχεια, η ελληνίδα τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα της να παραμείνει ανταγωνιστική και να κρατήσει την ίδια ψυχραιμία στα επόμενα μεγάλα παιχνίδια.