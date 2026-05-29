Εντυπωσιακός για ακόμη μία φορά εμφανίστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Κύπρου, στη Λεμεσό, όπου με άλμα στα 8.49μ επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, κατακτώντας την πρώτη θέση με άνεση και δείχνοντας πως βρίσκεται σε σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης από την αρχή της σεζόν.

Μετά τον αγώνα, ο Τεντόγλου μίλησε για την πορεία του και την αυτοπεποίθηση που έχει ενόψει της συνέχειας, δηλώνοντας:

«Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και φάνηκε από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας, στην Κεφαλονιά. Μετά το απέδειξα στην Κίνα ότι μπορώ να κάνω καλά άλματα, το έκανα εδώ και πιστεύω θα κάνω μεγάλα άλματα και την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη στο Diamond League.

Η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν καλή αλλά φέτος πιστεύω θα είναι η καλύτερη μου».

Ο κορυφαίος άλτης αναφέρθηκε και σε ιδιαίτερες «μονομαχίες» που έχει με τον συναθλητή του, Εμμανουήλ Καραλή, λέγοντας:

«Βάζουμε σε κάθε αγώνα στοιχήματα ποιος θα κάνει πιο πολύ, έχουμε ένα δικό μας τρόπο να το υπολογίζουμε. Τώρα ο Καραλής πρέπει να κάνει σήμερα πάνω από το 5.95μ για να με νικήσει, αν κάνει τα 6.00μ μπράβο του».